VfB-Auswärtsschwäche für Wolf "kein Thema"

Hannes Wolf will mit dem VfB nun endlich auch auswärts Punkten

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart will sich vor dem Gastspiel bei Hannover 96 am Freitag (20:30 Uhr) trotz bislang null Punkten in der Fremde keine Auswärtsschwäche einreden lassen.

"Das ist nicht mein Thema, ich mache es auch nicht zu meinem Thema. Wir wissen, dass wir auswärts punkten können, das wollen wir jetzt beweisen", sagte Trainer Hannes Wolf.

Es sei Anspruch des VfB, im Duell der Aufsteiger "etwas zu holen, das will ich auch von meiner Mannschaft sehen", ergänzte der 36-Jährige. "Ich wünsche mir, dass wir mutig auftreten und mit viel Herz spielen. Das muss in jeder Aktion und in jedem Zweikampf zu spüren sein."

Aber er weiß auch, dass es in Niedersachsen schwer werden wird. "Wir werden nichts geschenkt bekommen. Wir müssen von der ersten Minute an hellwach sein und alles geben", so der Fußballlehrer.

Ginczek und Akolo fehlen

Die Motivation der Mannschaft sei "grenzenlos", betonte Wolf, der unter anderem auf die Offensiven Daniel Ginczek (Faserriss im Adduktorenbereich) und Chadrac Akolo (Faszienriss im Oberschenkel) verzichten muss.

"Sie spielen sehr körperlich, sehr flexibel und haben eine hohe Mannorientierung", sagte der Coach über Gegner Hannover 96, "du musst da Zweikämpfe gewinnen."

Stuttgart hat bisher alle sechs Auswärtsspiele in dieser Saison verloren (3:13 Tore). Im DFB-Pokal gelangen jedoch zwei Erfolge in der Fremde bei unterklassigen Gegnern (Energie Cottbus und 1. FC Kaiserslautern).

Zieler trifft auf die Ex

Zum Erfolg bei seinem Ex-Klub beitragen soll Ron-Robert Zieler. "Er ist ein Top-Keeper, eine Top-Persönlichkeit und ganz wichtig für uns", lobte Wolf den Neuzugang.

Für den 28-Jährigen ist das Spiel gegen den ehemaligen Arbeitgeber etwas besonderes. "Ich habe die Fans und den Verein noch in guter Erinnerung. Während meiner Zeit in Hannover sind viele Freundschaften entstanden", blickte er auf seine Zeit in der niedersächsischen Landeshauptstadt zurück.

An einen Sieg seiner Mannschaft glaubt Zieler dennoch. "Der Heimsieg gegen den BVB hat uns gut getan, um als Team weiter zusammenzuwachsen. Wir reisen mit breiter Brust nach Hannover. Wir wollen jetzt endlich auch auswärts punkten."