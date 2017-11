CL-Stimmen: "Das war kein Ruhmesblatt"

Mit der Leistung seiner Mannschaft nur bedingt einverstanden: Jupp Heynckes

Mit viel Glück und einem überragenden Sven Ulreich hat der FC Bayern einen Rückschlag in der Champions League verhindert. Nach dem schmeichelhaften Sieg in Anderlecht äußerten sich die Beteiligten durchaus selbstkritisch. Die Stimmen in der Übersicht.

Jupp Heynckes (Trainer FC Bayern München)

... zum Spiel: "Das hat man immer wieder einmal. Der RSC Anderlecht hat vor einigen Wochen den Trainer gewechselt. Seitdem spielt die Mannschaft viel aggressiver, laufstärker und mit mehr Selbstvertrauen. Ich muss der gegnerischen Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Sie haben so gespielt, wie man ein Champions-League-Spiel angehen muss. Wir sind zu unbekümmert ins Spiel gegangen und haben gedacht, dass wir das locker runterspielen. Aber das kann man heute nicht mehr. Das hat mit Konzentration zu tun. Dass wir hier 2:1 gewonnen haben, das war kein Ruhmesblatt."

... zur Lautstärke bei seiner Ansprache in der Halbzeitpause: "Es ist doch klar, dass ich in der Halbzeitpause ein paar Anweisungen geben musste. Wir haben in der ersten Halbzeit sehr schlecht gespielt. Die Mannschaft war in der ersten Halbzeit nicht wiederzuerkennen. Dann muss man die Dinge ganz deutlich ansprechen."

... zur Verletzung von Thiago und Arjen Robben: "Thiago hatte schon eine Verletzung von der Länderspielreise mitgebracht. Da waren die Bänder betroffen, aber vor dem Spiel war er beschwerdefrei. Er hat wohl schon eine schwere Muskelverletzung. Arjen Robben glaubt nicht, dass es ganz so schlimm ist. Für den Moment können wir uns keine Ausfälle mehr leisten, die Decke wird immer dünner."

Sven Ulreich (Torwart FC Bayern München)

... zum Spiel: "Es war nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir haben in der ersten Halbzeit die Zweikämpfe nicht gefunden. Über das ganze Spiel hinweg waren wir nicht stark beim Passen. Damit sind wir nicht zufrieden, und das müssen wir einfach abstellen."

... zu seiner Leistung: "Natürlich freut man sich, wenn man die Bälle gehalten hat. Genauso ärgert man sich über kleine Fehler im Aufbau. Ich bin trotzdem froh, dass ich ein- bis zweimal gut halten konnte."

... zur Kabinenansprache von Jupp Heynckes in der Halbzeitpause: "Es ist klar, dass er nach der ersten Halbzeit nicht zufrieden war. Dann kann er auch lauter werden. Es war klar, dass wir so nicht weitermachen können."

... zur Leistung von Debütant Marco Friedl: "Es ist immer schwer, wenn du bei so einem Spiel reinkommst. Er hat seine Aufgaben super gelöst. Kompliment dafür."

Marco Friedl (FC Bayern München)

... zu seinem Debüt: "Ich habe es gestern nach dem Abschlusstraining erfahren. Da ist der Trainer auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mir das zutraue. Ein bisschen geträumt habe ich vergangene Nacht schon. Über den ganzen Tag hinaus hatte ich eine gewisse Anspannung und Nervosität in mir. Ich habe mich sehr gefreut, und es war eine ordentliche Leistung."

Robert Lewandowski (FC Bayern München)

... zum Spiel: "Wir haben offensiv zu passiv gespielt. Es ist klar, dass es kein perfektes Spiel von uns war. Aber am Ende haben wir die drei Punkte. Insgesamt war das für Bayern viel zu wenig."

... zur Kabinenansprache von Jupp Heynckes in der Halbzeitpause: "Er war ein bisschen lauter, das ist ganz normal."

Jérôme Boateng (FC Bayern München)

... zum Spiel: "Jeder Einzelne war heute nicht gut. Wir müssen uns bei Sven Ulreich bedanken, dass wir nicht zurücklagen."