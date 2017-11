Robben schließt Bayern-Abgang nicht aus

Arjen Robben spricht über seine Zukunft beim FC Bayern

Arjen Robben schließt einen Abgang vom FC Bayern München nach der laufenden Saison nicht aus. "Die Zukunft ist offen", sagte der Niederländer dem "kicker".

Robbens Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft im kommenden Sommer aus. "Es kann nach dieser Saison Schluss sein, es kann noch mal was Neues kommen oder aber ich spiele noch drei Jahre bei Bayern. Alles ist für mich möglich", erklärte der 33-Jährige.

Eile bei der Entscheidung über seine Zukunft hat der Offensivspieler nicht. "Ich schaue nur auf das nächste Spiel, nicht weiter. Ich will versuchen, so lange wie möglich Spaß zu haben und auf einem hohen Niveau Fußball zu spielen. Wie lange das noch geht, weiß ich nicht."

Obwohl bislang noch keine Gespräche über eine Verlängerung zwischen Klub und Profi stattgefunden haben, ist das Verhältnis unbelastet. "Die Wertschätzung ist immer da gewesen, von beiden Seiten. Ich weiß, was ich an dem Verein habe, und das sage ich auch immer. Andersrum ist das sicher auch so", sagte Robben.

Zuletzt hatte sich Trainer Jupp Heynckes vehement für einen Verbleib Robbens beim FC Bayern ausgesprochen. "Arjen hat wieder Spaß am Fußballspielen. Für mich ist er jetzt mit 33 so gut wie nie zuvor. Er ist ein großes Vorbild für junge Spieler, die mal Karriere machen wollen. Denn viele haben Talent, wissen aber nicht, wie man sich professionell verhält", sagte Heynckes der "Welt am Sonntag".