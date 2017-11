Weidenfeller: Derby-Einsatz "wäre etwas Besonderes"

Roman Weidenfeller spielt seit 2002 für den BVB

Borussia Dortmunds Ersatztorwart Roman Weidenfeller hat sich zu einem möglichen Einsatz im Revierderby gegen Schalke 04 am Samstag geäußert.

"Für mich wäre das etwas ganz Besonderes, noch einmal vor heimischem Publikum gegen Schalke zu spielen. Zumal ich aufgrund meiner langen Zeit beim BVB natürlich um die Wichtigkeit dieser Partie weiß", sagte Weidenfeller dem "kicker".

Der BVB-Urgestein, der seit 2002 in Dortmund unter Vertrag steht, könnte aufgrund der Verletzung von Stammkeeper Roman Bürki zum Zuge kommen. Der Schweizer droht nach einem schweren Zusammenprall mit Tottenham-Stürmer Llorente am Dienstag in der Champions League auszufallen.

Weidenfeller betonte allerdings: "Ich drücke Roman fest die Daumen, dass er schnell wieder zu Kräften kommt."

Kommt der inzwischen 37 Jahre alte Weidenfeller am Samstag zum Einsatz, wäre das sein 24. Revierderby in der Bundesliga. Er wäre damit alleiniger Derby-Rekordspieler. Momentan teilt sich der Schlussmann den Spitzenplatz in dieser Statistik mit dem heutigen BVB-Sportdirektor Michael Zorc.