Kuranyi möchte WM-Neuling Panama helfen

Kevin Kuranyi besitzt neben der deutschen und brasilianischen auch die panamaische Staatsangehörigkeit

Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Kevin Kuranyi möchte WM-Neuling Panama bei der Endrunde in Russland unterstützen.

"Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Ob als Mannschaftsbetreuer oder in einer anderen Funktion, ich würde gerne helfen", sagte Kuranyi dem Sportmagazin "Socrates".

Er kenne die meisten Nationalspieler sehr gut und sei mit vielen befreundet, "weil ich jedes Jahr in Panama Fußball spiele und so meiner Jugendmannschaft helfe". Kuranyi, als Sohn eines ungarischen Vaters und einer panamaischen Mutter in Rio de Janeiro geboren, besitzt neben der deutschen und brasilianischen auch die panamaische Staatsangehörigkeit. Er lebte zwei Jahre in dem mittelamerikanischen Land.

Dass sich Panama erstmals für die WM qualifizieren konnte, nannte der frühere Schalker einen "Traum. Es gibt Jungs in Panama in meinem Alter, die seit Jahren darum kämpfen, einmal bei einer WM dabei zu sein. Jetzt, am Ende ihrer Karriere, haben sie es geschafft", sagte der 35-Jährige: "Der Präsident hat kurzerhand einen Nationalfeiertag ausgerufen. Jetzt können Sie sich vorstellen, was die WM-Teilnahme für das Land bedeutet."

Kuranyi arbeitet nach dem Ende seiner Profikarriere als Spielerberater.