Ex-BVB-Profi über Bosz: "Geht mir zu schnell"

BVB-Trainer Peter Bosz steht in der Kritik

Der frühere BVB-Profi Steffen Freund hat sich gegen eine Entlassung des umstritten Trainers Peter Bosz ausgesprochen. Zudem traut er Borussia Dortmund den Sieg im Revierderby gegen Schalke 04 am Samstag zu.

Bosz "nach einer schlechten Phase von vielleicht sechs Wochen infrage zu stellen oder sogar davonzujagen, geht mir zu schnell", schrieb Freund in einer "kicker"-Kolumne. "Es besteht keine unmittelbare Not, sich von Bosz zu trennen. Weder steckt die Borussia in Abstiegsgefahr noch sind die gesteckten Ziele unerreichbar."

Für die Dortmunder 1:2-Niederlage in der Champions League gegen Tottenham Hotspur am Dienstag könne man Bosz ebenfalls "nicht verantwortlich machen", so Freund.

Der Ex-Profi sprach stattdessen von einer "Verkettung unglücklicher Umstände". "Grobe individuelle Fehler von Qualitätsspielern" hätten den BVB auf die Verliererstraße gebracht.

"Negativstimmung nur über Tore und Siege kippen"

Im Revierderby gegen Schalke, wo der Europameister von 1996 während seiner aktiven Laufbahn ebenfalls unter Vertrag stand, sieht Freund die Dortmunder nicht als Außenseiter. "Individuell ist Schalke eindeutig schwächer besetzt als Dortmund - und verfügt nur über einen durchschnittlichen Kader", sagte der 47-Jährige.

Der BVB könne "die Negativstimmung nur über Tore und Siege kippen", erklärte Freund. Wie das gehen könne, hätten die Partien gegen den FC Bayern (1:3) und Tottenham in Ansätzen gezeigt: "mit ein bisschen mehr Kontrolle, mit ein bisschen mehr Balance auf dem Platz und etwas mehr taktischer Flexibilität. Die Gefahr, ausgecoacht zu werden, ist relativ hoch, wenn der BVB immer 4-3-3 spielen lässt."