Hitzfeld warnt BVB vor "Hektik" in der Trainerfrage

Ottmar Hitzfeld spricht über die Krise des BVB

Der frühere BVB-Erfolgscoach Ottmar Hitzfeld hat Borussia Dortmund von einer Entlassung des umstrittenen Peter Bosz abgeraten.

"Ich halte ihn nach wie vor für einen ausgezeichneten Trainer. Man sollte ihm noch Zeit einräumen", sagte Hitzfeld gegenüber "Reviersport". "Im heutigen Fußball geht alles rasend schnell, es wird zu viel in Extremen gedacht. Mal ist es weiß, dann ist es plötzlich schwarz. Ich kann nur davor warnen, jetzt in Hektik zu verfallen."

Wendepunkt in der Dortmunder Krise könnte das Duell gegen Schalke 04 am Samstag sein. "Ich kenne die Bedeutung des Revierderbys. Natürlich ist es in dieser Phase wichtig, endlich Ergebnisse einzufahren. Das ist angesichts der Dortmunder Erwartungshaltung selbstverständlich", erklärte Hitzfeld.

Der 68-Jährige selbst beteuerte noch einmal, dass er bei einer mögliche Trennung von Bosz nicht als Nachfolger zur Verfügung steht. "Das ist für mich überhaupt kein Thema. Ich habe meine Trainerkarriere beendet. Dabei bleibt es."