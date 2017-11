Legat ätzt gegen Auba: "Verarsche am ganzen Klub"

Thorsten Legat kritisiert die BVB-Spieler scharf

Vor dem Derby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund nimmt Kult-Kicker Thorsten Legat den in die Kritik geratenen BVB-Trainer Peter Bosz in Schutz. Der 48-Jährige sieht vielmehr die Spieler in der Pflicht. Besonders an Pierre-Emerick Aubameyang lässt Legat kein gutes Haar.

"Er hat keinen Bock mehr auf Borussia Dortmund. Er hat keinen Bock mehr auf seinen Arbeitgeber", lautete das Urteil des ehemaligen Schalkers im Gespräch mit "Reviersport". "Wenn ein Spieler keine Lust mehr hat, soll er einfach gehen", stellte Legat klar.

Aubameyang wurde aufgrund zahlreicher Verspätungen und eines unerlaubten Videodrehs am Trainingsgelände vom BVB für ein Spiel suspendiert. "Als Fan würde ich da wahnsinnig werden. Das ist Verarsche an den Fans, an dem Arbeitgeber, an dem ganzen Klub", machte Legat deutlich, was er von dem Verhalten des Stürmers hält.

Der Grund für die Talfahrt der Dortmunder ist für den ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmer offensichtlich: "Die Mannschaft sollte sich hinterfragen. So wie ich diese Mannschaft jetzt aus der Ferne beobachtet habe und einschätze, wird das Team Peter Bosz im Stich lassen. Das ist zu wenig, was die Jungs da anbieten."

Bosz kein "Jürgen-Klopp- oder Thomas-Tuchel-Klon"

Legat stellt sich stattdessen hinter den Trainer. "Peter Bosz ist kein Jürgen-Klopp- oder Thomas-Tuchel-Klon", erklärte er: "Bosz ist ein Gentleman, ein großer Trainer. Man führt Ajax Amsterdam doch nicht zufällig zur Vize-Meisterschaft und ins Finale der Europa League. Bosz hat große Qualitäten." Doch um diese abrufen zu können, benötige der Trainer auch die Unterstützung der Mannschaft.

Das Derby gegen Schalke ist laut Legat dennoch ein Endspiel für Bosz. "Ich lege mich trotzdem fest, dass die Knappen aus Schalke das Spiel gewinnen werden. Danach war's das leider wohl auch für Peter Bosz", prognostizierte der frühere Coach des FC Remscheid.

Legat kann sich durchaus vorstellen, dass die Dortmunder unter einem neuen Trainer wieder zu ihrer alten Form finden. "Ich könnte darauf wetten, dass der BVB plötzlich wieder tollen Fußball spielen wird, wenn Bosz weg ist." Dann müsse der Arbeitgeber die Einstellung der Spieler allerdings hinterfragen.