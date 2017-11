Flüchtet Draxler von PSG zu Klopp?

Julian Draxler kommt bei PSG nicht auf die gewünschte Einsatzzeit

Im Sommer waren der FC Liverpool und Teammanager Jürgen Klopp bei Paris Saint-Germain mit ihrer Anfrage für Julian Draxler abgeblitzt. Offenbar starten die Reds nun den nächsten Versuch, den Nationalspieler an die Merseyside zu holen.

Wie die französische Zeitung "L'Équipe" vermeldete, hat der Premier-League-Klub bereits Kontakt mit PSG aufgenommen, um über einen Transfer zu verhandeln. Liverpool strebe zunächst ein Leihgeschäft im Januar an, wolle sich aber auch die Option auf eine langfristige Verpflichtung offen halten.

Draxler war erst im Januar 2017 in die französische Hauptstadt gewechselt, konnte sich dort aber nie richtig durchsetzen. Nach den Megatransfers von Kylian Mbappé und Neymar hat er mit übermächtiger Konkurrenz auf den offensiven Außenpositionen zu kämpfen. In der laufenden Saison kam der 24-Jährige in elf Ligaspielen zum Einsatz, häufig auf der ungewohnten Position im zentralen Mittelfeld.

Bei Liverpool könnte Draxler wohl mit mehr Spielzeit rechnen, was angesichts der anstehenden Weltmeisterschaft ein nicht zu unterschätzender Faktor sein könnte.

Auch Arsenal wohl an Draxler dran

Allerdings soll der gebürtige Gladbecker nach Informationen der "L'Équipe" noch nicht bereit zu sein, sich sein Scheitern bei PSG einzugestehen.

Für PSG könnte der Draxler-Transfer eine willkommene Möglichkeit bieten, das im Sommer stark strapazierte Transferkonto wieder ins Gleichgewicht zu bringen und somit einer drohenden Financial-Fairplay-Strafe zu entgehen.

Ein Konkurrent für Liverpool im Rennen um den Flügelflitzer ist Medienberichten zufolge der FC Arsenal. Die Gunners sollen den Ex-Schalker als möglichen Ersatz für die abwanderungswilligen Offensivspieler Alexis Sánchez und Mesut Özil eingeplant haben.