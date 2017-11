Werder reist selbstbewusst nach Leipzig

Die Bremer feierten gegen Hannover zuletzt ihren ersten Saisonsieg

Fußball-Bundesligist Werder Bremen will den Schwung des ersten Saisonsieges mitnehmen und auch bei RB Leipzig "was mitnehmen". Diese Marschroute gab der neue Cheftrainer Florian Kohfeldt vor dem Duell am Samstag aus.

"Wir fahren mit den Gedanken nach Leipzig, dass wir gewinnen wollen", sagte Kohfeldt am Donnerstag, warnte aber auch vor der Klasse des Champions-League-Klubs. "Leipzig verfügt über eine individuelle Qualität wie sonst nur Bayern und Dortmund", so der Trainer.

Kapitän Zlatko Junuzovic erinnerte an den Erfolg in der Rückrunde der vergangenen Saison gegen die starken Sachsen. "Da sind wir mutig, selbstbewusst aufgetreten. Ein 3:0 würde ich wieder nehmen", sagte der Österreicher. Sein Team müsse sich aber auch der prekären Lage mit Platz 16 weiter bewusst sein und hochkonzentriert agieren.

Erst gegen Hannover 96 am vergangenen Sonntag hatte Werder beim 4:0 einen Befreiungsschlag gelandet. Trotz des aktuellen Tabellenstandes macht sich Kohfeldt keine Sorgen um den Abstieg. "Am Ende der Saison wird der Nicht-Abstieg stehen. Ich habe keine hellseherischen Fähigkeiten, sondern eine Überzeugung in den Kader", erklärte der 35-Jährige.

Für die Partie in Leipzig müssen die Bremer auf Stürmer Aron Johannsson (Knieprobleme) verzichten. Thomas Delaney, der wegen einer Zehenverletzung zuletzt etwas kürzer treten musste, wird dagegen rechtzeitig fit.