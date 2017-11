Bayern bestätigt Muskelfaserriss bei Robben

Vorerst außer Gefecht: Arjen Robben

Arjen Robben hat sich am Mittwochabend beim Champions-League-Sieg von Bayern München in Anderlecht einen kleinen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen.

Das teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Donnerstag nach einer Untersuchung durch Vereinsarzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in München mit.

Der 33-Jährige fällt damit mindestens für das Bundesliga-Auswärtsspiel in Mönchengladbach am Samstag aus. Der Routinier musste beim 2:1 gegen den belgischen Champion RSC Anderlecht bereits in der 48. Minute vom Feld.

Auch der Spanier Thiago wurde während der Partie vorzeitig ausgewechselt. "Er fällt sicher länger aus, wahrscheinlich auch mehrere Monate", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach der Begegnung und sprach von einer "schweren Muskelverletzung". Eine genaue Diagnose steht noch aus.