Salah unterstützt Kampagne für Frauenrechte

Mohamed Salah setzt sich für Rechte von Frauen ein

Stürmer Mohamed Salah vom englischen Fußball-Erstligisten FC Liverpool setzt sich für die Frauenrechte in seinem Heimatland ein. Der ägyptische Nationalspieler unterstützt eine UN-gesponserte Kampagne, die Gewalt gegen Frauen in dem afrikanischen Land bekämpft, in dem sexuelle Übergriffe weit verbreitet sind.

"Ich bin ein Mann, der verstanden hat, dass Männer und Frauen die gleichen Rechte und Verantwortungen haben", schrieb der 25-Jährige auf seinen Social-Media-Kanälen. Dort postete er ein animiertes Video, das den respektvollen Umgang mit Frauen lehren soll.

Der derzeit beste Torschütze der Premier League hatte sein Team mit einem Elfmetertreffer in der Nachspielzeit gegen die Republik Kongo zur WM in Russland geschossen.