Hoffnung für Italien: Peru droht WM-Aus!

Gianluigi Buffon darf wieder von der WM 2018 träumen

Das Scheitern in den Playoffs für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 hat ganz Italien in Schockstarre versetzt. Zahlreiche Spieler verkündeten nach dem Aus gegen Schweden ihren Rücktritt aus der Squadra Azzurra, auch der erfolglose Trainer Gian Piero Ventura musste seinen Platz räumen. Doch nun sieht die stolze Nation einen Silberstreif am Horizont - zumindest, wenn man einem Bericht aus Südamerika Glauben schenkt.

Am Donnerstag sorgte die Sportzeitung "Libero" in Peru für Entsetzen. Dem Blatt zufolge droht dem 32. und letzten Qualifikanten für die Endrunde in Russland der Ausschluss vom Turnier. Hintergrund: Der Fußballverband des Landes soll künftig unter die Kontrolle des staatlichen Sportinstitutes fallen. Laut FIFA-Statuten wird jegliche Einmischung eines Staates in die Angelegenheiten eines Verbandes hart sanktioniert.

Erst im März war das westafrikanische Mali nach einem ähnlichen Vorfall von der FIFA suspendiert worden. Wird auch Peru bestraft, wäre die WM futsch - ein Horrorszenario für den Andenstaat. Längst regt sich in Lima parlamentarischer Widerstand gegen die geplante Gesetzesänderung.

Keine Richtlinien im FIFA-Reglement

Sollten die Reformen tatsächlich umgesetzt werden, zählt Italien offenbar zu den Nachfolgekandidaten. Das berichten englische Medien übereinstimmend. Auch Neuseeland, in den Playoffs an Peru gescheitert, dürfte demnach wieder hoffen.

Im Reglement der FIFA gibt es für den Fall der Suspendierung eines Teilnehmers vor einer Weltmeisterschaft keinerlei Richtlinien. Vorstellbar wäre ein Nachrückverfahren auf Grundlage der Weltrangliste.

Dort hat die Squadra Azzurra im Vergleich zu den anderen nicht qualifizierten Teams die zweitbeste Platzierung (Rang 14) vorzuweisen, einzig Chile steht als Zehnter besser da (10.). Allerdings dürfen laut Statuten nicht mehr als 13 europäische Teams zur WM. Ob für Gianluigi Buffon und Co. eine Ausnahme gemacht würde, bleibt fraglich.