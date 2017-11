Klopp und Wagner vor kniffligen Aufgaben

Echte Härtetests für David Wagner und Jürgen Klopp

Wenn der Meister zu Besuch kommt, ist das immer eine Prüfung, in jeder Situation. Für den FC Liverpool und Teammanager Jürgen Klopp hat die Partie gegen den Titelträger Chelsea an der heimischen Anfield Road am Samstag allerdings besondere Brisanz.

Nach der verspielten Drei-Tore-Führung beim FC Sevilla in der Champions League steht die Mentalität des Teams infrage. Liverpool muss sich beweisen. Und auch Huddersfield Town mit David Wagner, dem anderen deutschen Trainer in der Premier League, hat am Wochenende eine schwere Aufgabe zu bewältigen.

Eigentlich lief es zuletzt gut für Liverpool. Klopps Elf hatte in der Liga und im Europapokal vier Siege nacheinander eingefahren, dabei 13 Tore geschossen und nur einen Gegentreffer zugelassen. Diese Bilanz deutete der Coach als Zeichen für die voranschreitende Reife seines Teams.

Doch gegen Sevilla offenbarte sich ein altbekannter Makel. Nach einer 3:0-Pausenführung verlor die Mannschaft die Balance zwischen Abwehr und Angriff, kassierte drei Tore und verschenkte den Sieg. Klopp war ratlos, schloss aber aus, dass der Zusammenbruch mit der Einstellung seiner Profis zu tun hatte. "Haben wir ein Mentalitätsproblem? Zu 100 Prozent nicht. Im Fußball ist bis zum Schlusspfiff alles möglich", sagte der 50-Jährige. Gegen Chelsea steht seine Mannschaft unter Druck.

Salah und Firmino in Top-Form

Hoffnung für die Partie macht Klopp die hervorragend harmonierende Offensive. Der ehemalige Chelsea-Profi Mohamed Salah, der vor der Saison vom AS Rom nach Liverpool wechselte, hat in zwölf Spielen in der Liga schon neun Tore erzielt. Der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino ist gut in Form und traf in Sevilla doppelt.

Außerdem glaubt der frühere Liverpool-Profi Dirk Kuyt, dass die Anfield Road ein entscheidender Faktor für Klopps Team sein könnte. "Mit den Zuschauern im Rücken sollte die Mannschaft immer Favorit sein und auf Sieg spielen. Ich bin sicher, dass sie das Spiel so angehen wird", sagt der Niederländer.

Doch alleine auf die Atmosphäre im heimischen Stadion sollte sich Liverpool nicht verlassen. Dafür ist Chelsea zu stark. Die Elf von Trainer Antonio Conte ist Tabellendritter, hat zuletzt vier Ligaspiele nacheinander gewonnen, unter anderem gegen den Zweiten Manchester United, und schaffte in der Champions League locker den Einzug ins Achtelfinale durch ein 4:0 bei Qarabag Agdam. Klopps Team muss Charakter zeigen.

Huddersfield will die nächste Überraschung

Sein Trauzeuge Wagner kann die bevorstehende Partie entspannter angehen. Der von ihm trainierte Aufsteiger Huddersfield hat nichts zu verlieren im Heimspiel am Sonntag gegen Manchester City, die überragende Mannschaft dieser Saison. Das Team von Pep Guardiola führt die Tabelle souverän an, ist noch ungeschlagen und holte beim 1:0-Erfolg in der Champions League gegen Feyenoord Rotterdam den 17. Sieg nacheinander in allen Wettbewerben.

Der Klub peilt neben der Meisterschaft auch den Sieg in Europas Königsklasse an. "Wenn ich Juventus, Madrid oder Barcelona sehe - alle diese Mannschaften sind stärker und besser als wir. Statistiken heißen nichts", sagt zwar Mittelfeldspieler Yaya Touré mit Blick auf die Konkurrenz auf internationaler Bühne. Doch gegen Huddersfield sollte es unter normalen Umständen reichen.

Allerdings hat der Aufsteiger keinen Grund, ängstlich in die Partie zu gehen. Die Mannschaft schlägt sich ordentlich, steht vor dem 13. Spieltag im gesicherten Tabellenmittelfeld - und ist immer für eine Überraschung gut. In der vergangenen Saison holte Huddersfield, noch als Zweitligist, im FA-Cup im eigenen Stadion gegen City ein beachtliches 0:0. Vor fünf Wochen fügte Wagners Team Manchester United die erste Niederlage der Saison zu. Anders als bei Liverpool steht die Mentalität nicht infrage.