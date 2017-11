Riedle vorm Derby: "Hört doch auf mit sowas!"

Karl-Heinz Riedle schoss den BVB 1997 mit zwei Toren im Finale zum Champions-League-Sieg

Viermal traf Weltmeister Karl-Heinz Riedle als Spieler gegen den FC Schalke 04. Allerdings nie für den Erzrivalen Borussia Dortmund, sondern bereits Ende der Achtzigerjahre für den SV Werder Bremen. Dennoch weiß die BVB-Legende vor dem Revierderby am Samstag (ab 15:30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga ganz genau, worauf es für die Dortmunder gegen den derzeit stark aufspielenden FC Schalke ankommen wird.

"Mich stimmt vor allem optimistisch, dass in der Vergangenheit meist keine Rolle gespielt hat, wer in der Tabelle vor dem Derby wo gestanden hat oder wer wie drauf war. Favorit oder Außenseiter – das gibt es in diesem Spiel nicht", so Kalle Riedle im Gespräch mit dem Internet-Portal "goal.com".

"Ich glaube einfach, dass unsere Jungs ganz genau wissen, was sie mit diesem Spiel alles wieder gut machen können", betonte der einstige Stürmerstar der Dortmunder, der zwischen 1993 und 1997 für die Schwarz-Gelben auf Torejagd ging und unter anderem zwei Deutsche Meisterschaften feierte.

Rückendeckung gab es vom Champions-League-Helden der Borussia vor dem Schlagerspiel gegen die Königsblauen für Cheftrainer Peter Bosz. Riedle will nicht per se das falsche System im Spiel des BVB erkennen. Er fragte vielmehr: "Sind Gegentore wie in Nikosia, wie in Stuttgart oder wie gegen Tottenham wirklich eine Frage des Systems? Oder nicht eher individuelle Fehler, die es abzustellen gilt? Für mich zielt die Systemfrage ins Leere – zumal das System gegen Tottenham und auch schon gegen Bayern München ein anderes war als das 4-3-3 der ersten Wochen.

Riedle: "Vertraue Zorc und Watzke voll und ganz"

Verständnis für die bereits aufkommenden Rufe nach einem Trainerwechsel kann der 52-Jährige überhaupt nicht nachvollziehen: "Leute, hört doch mal auf mit so was! Peter Bosz hat eine klare Vorstellung vom Fußball, die Spieler äußern sich ausschließlich positiv über ihn und seine Philosophie."

Außerdem unterstrich Riedle, dass Bosz insbesondere in der Dortmunder Führungsetage weiterhin das Vertrauen der BVB-Bosse genieße: "Ich weiß, dass auch Michael Zorc viele Gespräche führt, um sich ein genaues Bild zu verschaffen. Ihm und auch Aki Watzke vertraue ich voll und ganz. Solange die beiden nicht zu dem Ergebnis kommen, dass etwas zu ändern ist, gibt es auch nichts zu ändern."