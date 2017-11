"Meilenweit auseinander": Platzt der Wagner-Wechsel?

Der Wechsel von Sandro Wagner zum FC Bayern ist gefährdet

Bayern-Boss Uli Hoeneß sieht den Wechsel von Nationalspieler Sandro Wagner von 1899 Hoffenheim zum deutschen Fußball-Rekordmeister stark gefährdet.

"Ich denke, dass das eine Sache der Ablöse sein wird, und wie ich höre, liegen wir derzeit meilenweit auseinander. So wie sich das im Moment darstellt, wird sich das ziemlich zerschlagen", sagte Hoeneß am Freitagabend nach der Jahreshauptversammlung der Bayern.

Als Ablöse für den 29 Jahre alten Angreifer, der bereits im Winter zurück zu seinem Ex-Klub wechseln möchte, waren zuletzt zwölf Millionen Euro im Gespräch.

Die Bayern wollen Wagner, dessen Familie in der Nähe von München lebt, als "Backup" für Starstürmer Robert Lewandowski verpflichten.

Wagner erzielte in dieser Saison vier Tore in zehn Bundesliga-Spielen. In der letzten Spielzeit war der Angreifer elf Mal erfolgreich.