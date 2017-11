Medien: BVB-Trio kämpft für umstrittenen Bosz

Sahin und Götze (li. vorn und 2. vl. vorn) stehen angeblich fest hinter Bosz

Die Woche der Wahrheit begann für Peter Bosz mit einer bitteren Pleite in der Champions League. Der niederländische Coach, der erst im Sommer das Trainer-Amt bei Borussia Dortmund übernahm, steht nach dem drastischen Absturz des Teams in der Kritik. Sollte es gegen Schalke 04 am Samstag (15:30 Uhr) eine Derby-Niederlage geben, könnten die Tage des 54-Jährigen schon gezählt sein.

Wie die "Bild" berichtet, haben sich Teile der Mannschaft bereits von Bosz abgewandt. Die Zeitung mit den vier großen Buchstaben möchte erfahren haben, dass der Coach innerhalb des Teams an Kredit verloren hat. Allerdings, so das Blatt weiter, gibt es drei namhafte und wortstarke BVB-Profis, die weiter zum Niederländer halten.

Insbesondere Marcel Schmelzer, der bereits seit zwölf Jahren für die Schwarzgelben aufläuft, will die Krise nicht am Tuchel-Nachfolger festmachen. Nach der Niederlage in der Königklasse gegen Tottenham sagte er: "Wir als Mannschaft stehen komplett hinter dem Trainer."

Auch Mario Götze soll ein Bosz-Fürsprecher sein und ein vertrauensvolles Verhältnis zum 54-Jährigen pflegen. Während der Stoffwechselerkrankung Götzes soll eine enge Bindung zwischen den beiden entstanden sein. "Er ist ein toller Trainer", betonte der Weltmeister.

Mit Nuri Sahin setzt sich ein weiteres BVB-Schwergewicht für den Coach ein. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Bosz setzt auf das Urgestein. Unter dem Niederländer spielte Sahin fast genauso viel wie zuvor in zwei Jahren unter Thomas Tuchel. Laut "Bild" verstehen sich beide persönlich sehr gut, haben den gleichen Berater.

Ob das Vertrauen der drei Dortmunder Profis reicht, um Bosz im Falle einer Derby-Pleite den Job zu sichern, ist allerdings mehr als fraglich.