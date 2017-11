Reif: Tedesco "läuft gerade übers Wasser"

Marcel Reif nimmt die Dortmund-Spieler in die Pflicht

Die Vorzeichen vor dem Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 könnten kaum unterschiedlicher sein. Während sich der BVB in einer Talfahrt befindet, träumt man auf Schalke schon von der Champions League. Ex-Kommentator Marcel Reif hat sich vor der Partie zu den Situationen der beiden Revierklubs geäußert.

An eine derart hohe sportliche Brisanz kann sich Reif kaum erinnern. "Einmal konnte Schalke Meister werden, das war mit das Spannendste ansonsten war's allerdings oft eher Folklore. Aber jetzt ist das ja ein absolutes Spitzenspiel", sagte der 67-Jährige in einem Interview mit den "Ruhrnachrichten".

Für den Höhenflug der Schalker macht Reif vor allem einen verantwortlich: Domenico Tedesco. "Da hast du das Gefühl, er läuft gerade übers Wasser", schwärmte er vom S04-Coach und ergänzte: "Tedesco holt aus der Mannschaft vielleicht sogar noch mehr raus, als sie drin hat."

Dass Schalke auf dem zweiten Tabellenplatz steht, hat für Reif allerdings auch andere Gründe. "Ich denke, dass die Schalker nicht ganz so gut sind, wie sie im Moment dastehen. Sie stehen da, weil andere ihnen den Raum lassen", so der ehemalige Kommentator.

Dortmund würde "ein Sieg alleine nicht reichen"

Zu diesen Mannschaft zählt Reif auch Borussia Dortmund. "Im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass die Borussia alles abspult, was sie kann und das muss sich ein Trainer fragen lassen", kommentierte er die Trainerdiskussion beim BVB.

Ein Endspiel für Peter Bosz sei das Derby laut Reif allerdings nicht. "Ich sehe das nicht ganz so dramatisch, es fällt ja niemand unter das Armenrecht, wenn es schiefgehen sollte", erklärte der 67-Jährige: "Am Ende zählt das Ergebnis und ein Sieg im Derby würde sicher Luft verschaffen. Aber ein Sieg alleine wird nicht reichen, sondern da muss ja Einiges wieder funktionieren, was im Moment überhaupt nicht klappt."

Dass Bosz für seine wenig emotionale Art kritisiert wird, kann Reif nicht nachvollziehen. "Ach, es gab Klopp, der war sehr emotional, dann gab es Tuchel, der war gar nicht emotional und Bosz ist ja eigentlich eine Mischung aus dem Ganzen", so der Schweizer, der betonte: "Aber es geht nicht darum, wie einer von der Art her ist, sondern wie er die Mannschaft dazu kriegt, dass sie spielt, was sie kann."