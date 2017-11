Zorc stellt klar: "Kein Ultimatum für Bosz"

Michael Zorc wird Peter Bosz nicht nach einer Derby-Niederlage entlassen

Borussia Dortmund hat nach sehr gutem Saisonstart mittlerweile den Platz an der Spitze verloren. Die Stimmung rund um den BVB ist getrübt, Peter Bosz steht in der Kritik. Doch Michael Zorc nimmt den Trainer in Schutz und macht die Partie gegen Schalke 04 nicht zum Schicksalsspiel.

"Es gibt kein Ultimatum für Peter Bosz und keinen Automatismus, der mit dem Ausgang dieses Spieles verbunden ist. Wir wollen mit ihm den Turnaround schaffen", sagte der Sportdirektor vor der Partie gegen den Revierrivalen.

"In den letzten Wochen hatten wir eine klare Abwärtstendenz zu verzeichnen. Wir wollen heute im Derby den Turnaround schaffen, das ist eine sehr gute Gelegenheit", fügte Zorc hinzu.

Bosz: "Das bringt mir nichts"

Das Derby habe eine sehr hohe Bedeutung für den Klub. "Vielleicht ist sie jetzt in dieser Situation noch größer als in den letzten Jahren. Der Druck ist größer als für Schalke, aber wir sind zuversichtlich", erklärte der 55-Jährige.

Bosz selbst gab sich vor der Partie gelassen, blickte lieber auf das Duell mit den Königsblauen. "Das Spiel ist etwas Besonderes. Heute ist es noch besonderer, weil wir lange nicht gewonnen haben."

Gedanken über seine Zukunft mache er sich keine. "Das bringt mir nichts. Wir müssen das Spiel heute gewinnen."