"Klare Vereinbarung": Heynckes sagt Hoeneß ab

Heynckes denkt noch nicht an eine Verlängerung

Trainer Jupp Heynckes hat Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß widersprochen und will derzeit nicht über eine Weiterbeschäftigung über die Saison hinaus nachdenken.

"Es gibt eine klare Vereinbarung, und dabei bleibt es", sagte der 72-Jährige nach dem 1:2 der Bayern bei Borussia Mönchengladbach bei "Sky". An der Entscheidung gäbe "es nichts zu rütteln."

Hoeneß hatte am Freitag auf der Jahreshauptversammlung überraschend verkündet, dass es durchaus eine Chance gebe, Heynckes über die laufende Spielzeit hinaus halten zu können. "Ich weiß nicht, was Uli bewegt hat, so etwas zu sagen. Wir haben eine ganze klare Vereinbarung, und die geht bis zum 30. Juni. Ich möchte dazu nicht jede Woche Stellung nehmen.

Heynckes hatte die Nachfolger von Carlo Ancelotti beim Rekordchampion angetreten und von Anfang an betont, dass seine vierte Amtszeit in München am 30. Juni 2018 endet. Die Niederlage in Gladbach war die erste für Heynckes nach neun Pflichtspielsiegen.