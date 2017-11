Hamann: "Auba zum Problem für BVB geworden"

Pierre-Emerick Aubameyang steht in der Kritik

TV-Experte Dietmar Hamann hat das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 (4:4) analysiert und eine BVB-Personalie als entscheidenden Faktor für den steilen Abstieg der Schwarzgelben verantwortlich gemacht.

"Ich glaube, dass die Causa Aubameyang eine große Rolle innerhalb der Mannschaft spielt", vermutete Hamann in einer Talkrunde bei "Sky Sport News HD": "Wenn du einen Spieler hast, der den Unterschied macht, dann bist du als Mannschaft bereit, für diesen mitzuarbeiten. Zumindest so lange es läuft und er Tore macht, mit denen er der Mannschaft hilft."

Das sei in den letzten Wochen aber nicht mehr der Fall gewesen. Stattdessen fiel der Gabuner mit einem unerlaubten Werbedreh, verpassten Terminen und einem Platzverweis gegen Schalke auf. "Das, was er gestern gemacht hat, war für mich schlimmer, als eine halbe Stunde zu spät zu kommen", polterte Hamann: "In dieser Situation nimmt er den Platzverweis zu einfach in Kauf."

"Ich glaube, dass es kein Team ist"

Der elffache Torschütze der aktuellen Spielzeit habe große Teile seines Kredits verspielt, so der 44-Jährige weiter: "Ich glaube, dass der Zuspruch für Aubameyang innerhalb der Mannschaft sehr viel geringer ist als vorher. Er ist zu einem großen Problem für Borussia Dortmund geworden."

Ganz allgemein sieht Hamann den BVB vor großen Problemen. "Ich glaube, dass es kein Team ist. Das haben sie in den letzten Wochen immer wieder bewiesen. Sie haben die Spiele gegen die Aufsteiger Hannover und Stuttgart verdient verloren." Die Pleite gegen Schalke sei "das i-Tüpfelchen" gewesen.

"Da haben sie es nicht geschafft, eine 4:0-Führung zu verteidigen. Die Fitness mag ein Problem sein. Es kann ja aber nicht sein, dass sie in der Vorbereitung nur beim Kartenspielen oder Kegeln waren. Irgendwas müssen sie ja trainiert haben", legte der TV-Experte nach.