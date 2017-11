Baumann ist von Kohfeldt "absolut überzeugt"

Frank Baumann plant langfristig mit Florian Kohfeldt

Werder Bremen steht im Tabellenkeller aktuell mit dem Rücken zur Wand. Trotz des jüngsten Rückschlags gegen Leipzig hat Werder-Geschäftsführer Frank Baumann seinem Trainer jetzt den Rücken gestärkt.

"Ich wünsche mir, dass wir mit Florian Kohfeldt noch sehr lange zusammenarbeiten. Wir sind in einer sportlich schwierigen Situation. Darum glauben wir, dass dieser Zwischenschritt bis zur Winterpause allen mehr Chancen bietet", sagte Frank Baumann bei "Sky Sport News HD".

Der 42-Jährige lobte die Qualitäten des Jungtrainers. "Wir sind definitiv an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert. Wir sind von Kohfeldt absolut überzeugt und wünschen uns, dass wir bis zur Winterpause die nötigen Punkte holen", so Baumann, der betonte, dass es in der restlichen Saison nur noch um den Klassenerhalt gehe.

Besonders die jüngste Leistung bei der 0:2-Niederlage gegen Leipzig macht dem Werder-Funktionär Mut: "Wir haben ein sehr gutes Spiel in Leipzig gemacht. Es war sehr ausgeglichen. Nichtsdestotrotz gab es null Punkte, deswegen sind wir natürlich enttäuscht. Der Fortschritt in der Leistung war definitiv in den letzten drei Spielen da. Fakt ist aber, dass wir sehr enttäuscht sind nach dem schlechten Saisonstart. Wir brauchen einfach Punkte."