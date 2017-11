Watzke-Appell: "Nicht alles beschissen"

Hans-Joachim Watzke hat klare Erwartungen an Peter Bosz

Buhrufe und Pfiffe für die Mannschaft, letzte Chance für Peter Bosz: Der Trainer von Borussia Dortmund erhält trotz des historischen Zusammenbruchs im Derby gegen Schalke 04 (4:4) eine Gnadenfrist.

Der Niederländer wird laut Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zumindest im Ligaspiel bei Bayer Leverkusen am Samstag (15:30 Uhr) noch auf der Bank sitzen - wohl auch mangels kurzfristiger Alternativen.

"Ich habe mich genauso beschissen gefühlt wie ihr euch alle", versicherte Watzke am Sonntag während der Mitgliederversammlung in der Dortmunder Westfalenhalle: "Einen derartigen Saisonverlauf habe ich noch nie erlebt. Das Problem ist aber, dass es dafür keine Patentlösung gibt."

An Bosz richtete er eine klare Ansage: "Ich habe die klare Erwartung, an Dich Peter, mit Deinem Team, dass ihr in dieser Woche alles auf den Prüfstand stellt, jeden Stein umdreht, ohne Denkverbote. Wir müssen ganz schnell wieder in die Erfolgsspur, das ist hundertprozentig sicher."

Hans-Joachim Watzke: "Ich habe mich gestern Abend genauso beschissen gefühlt wie Ihr alle." #mv2017 pic.twitter.com/stfkIuN1SE — Borussia Dortmund (@BVB) 26. November 2017

APOEL-Spiele "nicht zu ertragen"

Der Absturz von der Tabellenspitze, das 4:4 nach 4:0-Führung im Derby und das blamable Abschneiden in der Champions League haben das Vertrauen der Vereinsführung in den Niederländer schwer erschüttert. "Zwei Punkte aus zwei 1:1 gegen APOEL Nikosia: Das ist schlicht und einfach nicht zu ertragen", klagte Watzke.

Die Aufarbeitung aber erfolge "konstruktiv, mit Ruhe und Besonnenheit. Es ist nicht alles beschissen hier." Bosz, der wie die Mannschaft ausgebuht wurde, hatte zu Saisonbeginn den entlassenen Thomas Tuchel ersetzt. Nach einem grandiosen Start mit souveräner Tabellenführung hat der BVB sechs Bundesligaspiele in Folge nicht mehr gewonnen und ist in der Tabelle weit abgerutscht.