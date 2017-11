"Sportlicher Motor" Rangnick verlängert bei RB

Ralf Rangnick hat seinen noch bis Sommer 2019 laufenden Vertrag verlängert

Sportdirektor Ralf Rangnick bleibt langfristig beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. Der 59-Jährige verlängerte seinen ursprünglich noch bis Sommer 2019 laufenden Vertrag um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2021.

"Ich bin froh darüber, dass meine Zukunft weiterhin in diesem tollen Klub liegt, der eine fantastische Entwicklung genommen hat und dessen Weg aus meiner Sicht noch lange nicht zu Ende ist", sagte Rangnick, der die Verantwortung für Kaderplanung und Entwicklung der Mannschaft trägt.

Den erst 2009 gegründeten Klub führte er von der Regionalliga bis in die Champions League in dieser Saison. Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff kommentierte die Verlängerung mit Wohlwollen: "Wir freuen uns sehr, dass wir den Vertrag mit Ralf Rangnick vorzeitig um zwei Jahre verlängern konnten. Er ist der sportliche Motor unseres Vereins und daher auch elementar für unsere zukünftige Entwicklung."

Positive Personalmeldung👌! Der Vertrag mit unserem Sportdirektor Ralf #Rangnick wird vorzeitig um 2 Jahre bis 2⃣0⃣2⃣1⃣ verlängert! pic.twitter.com/egiIglIpWS — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 26. November 2017

Rangnick arbeitet seit Ende Juni 2012 für das Red-Bull-Projekt, zunächst als Sportdirektor für Salzburg und RB Leipzig in Personalunion. In der Saison 2015/16 führte Rangnick die Leipziger als Trainer zum Bundesligaaufstieg. Danach übergab er das Zepter an Coach Ralph Hasenhüttl und kümmert sich seitdem ausschließlich um die Aufgaben des Sportdirektors.