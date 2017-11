Gisdol: Arp-Gerüchte "vorweihnachtliche Märchen"

Bald bei den Blues? Jann-Fiete Arp weckt Begehrlichkeiten

Medienberichten zufolge steht HSV-Überflieger Jann-Fiete Arp vor einem Wechsel in die Premier League. Der FC Chelsea soll laut Medienberichten das Rennen um den 17-Jährigen gemacht haben. Alles Märchen, glaubt man Hamburgs Coach Markus Gisdol.

"Ich werde diese ganzen vorweihnachtlichen Märchen nicht alle kommentieren", konterte Gisdol die Gerüchte am Montag: "Fietes Vertrag läuft nicht morgen aus, Jens Todt und Heribert Bruchhagen werden die richtigen Maßnahmen vornehmen."

Worte, die Balsam für die Seele der leidgeprüften Anhänger der Rothosen sein dürften. Schließlich sorgt das 17-jährige Eigengewächs für Aufbruchsstimmung in der Hansestadt und hat blitzschnell einen Platz in den Herzen der HSV-Anhänger gefunden. Arp hat sich in rasender Geschwindigkeit zur Stammkraft entwickelt und gilt als Aushängeschild des neuen Hamburger Jugendstils.

Berater Dementiert

Das "Hamburger Abendblatt" meldete zuvor, der Angreifer, der in fünf Profi-Einsätzen bereits zweimal getroffen hat, werde im kommenden Sommer in die Premier League zum amtierenden Meister FC Chelsea wechseln. Demnach hatten die Blues schon im vergangenen August intensiv um das Ausnahmetalent gebuhlt - damals noch vergeblich. Britischen Medienberichten zufolge soll es im zweiten Anlauf zu einer Einigung gekommen sein.

Arp-Berater Jürgen Milewski dementierte entsprechende Berichte. "An der Geschichte ist nichts dran", sagte er der "Bild". Arp ist noch bis 2019 an den HSV gebunden. Bei seiner letzten Verlängerung lehnte er einen Fünfjahresvertrag ab - mit der Begründung, die Entwicklung in der Hansestadt abwarten zu wollen.

Mischt Bayern im Arp-Poker mit?

"Wenn Fiete neue Verhandlungen aufnehmen möchte, müsste das Signal von ihm kommen", hatte Arps Berater Jürgen Milewski vor wenigen Wochen erklärt.

Neben Chelsea sollen auch Manchester City, Arsenal und Bayern München heiß auf den Junioren-Nationalspieler, der bei der U17-WM in Indien geglänzt hatte, sein.