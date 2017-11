Messi über CR7: "Keinerlei Beziehung zueinander"

Lionel Messi und Cristiano Ronaldo - ewige Konkurrenten um den Titel des Weltfußballers

Der fünffache Weltfußballer Lionel Messi bezweifelt, dass er und sein ärgster Konkurrent Cristiano Ronaldo eines Tages befreundet sein werden.

"Ich weiß nicht, ob wir Freunde sein werden. Freundschaft entsteht und wächst dadurch, dass man Zeit miteinander verbringt und sich gegenseitig richtig kennenlernt", wird Messi im "kicker" zitiert. "Wir haben keinerlei Beziehung zueinander, hauptsächlich, weil wir uns nur bei Preisverleihungen sehen und das dann die einzige Zeit ist, wo wir miteinander sprechen. Alles ist gut, aber unsere Lebenswege kreuzen sich nicht wirklich oft."

Messi und Ronaldo haben jeweils fünf Weltfußballer-Titel gewonnen. Im vergangenen Jahrzehnt hatten "La Pulga" und "CR7" den Titel quasi unter sich ausgemacht. "Es gibt viele großartige Spieler auf der Welt, die diese Auszeichnungen gewinnen können", erklärte Messi, der einige Namen ins Spiel brachte: "Neymar, Kylian Mbappé und Luis Suarez sind ernsthafte Mitbewerber."

Auf den Verlust seines kongenialen Partners Neymar angesprochen, äußerte sich Messi zwiegespalten. "Der Weggang von Neymar hat zu einer Änderung in unserem Spiel geführt. Wir haben zwar im Angriff einiges an Schlagkraft verloren, dafür sind wir in der Defensive besser sortiert", so der 30-Jährige, der die positiven Auswirkungen hervorhob: "Das Mittelfeld spielt jetzt abgeklärter, es gibt eine bessere Balance. Das hat uns defensiv stärker gemacht."