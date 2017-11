Watzke im "Kampfmodus": Seitenhiebe gegen S04

Hans-Joachim Watzke nimmt Trainer Peter Bosz in die Verantwortung

Trotz der sportlichen Talfahrt des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund sieht Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke den Traditionsklub vor einer rosigen Zukunft und gut aufgestellt.

"Wenn wir sportlich reüssieren, geht es auch ganz schnell wieder aufwärts. Dieser Verein ist ganz konservativ gerechnet eine Milliarde Euro wert", sagte der Borussen-Chef auf der Aktionärsversammlung am Montag in Dortmund mit Blick auf den zuletzt fallenden Aktienkurs der Westfalen.

Nur zwei Tage nach dem spektakulären 4:4-Unentschieden im Revierderby gegen den FC Schalke erlaubte sich der BVB-Boss auch einen Seitenhieb gegen die Königsblauen. "Wenn die Freunde von Schalke morgen oder übermorgen wieder aus ihrem Rausch erwachen, werden sie sehen, dass das Spiel auch ihnen nur einen Punkt gebracht hat."

Aufrüstung der Jugendabteilung

Außerdem kündigte der BVB-Boss im kommenden Sommer eine PR-Reise in die USA an. In 2019 soll es nach Asien gehen. Große Anstrengungen wird der Klub im Scouting unternehmen: "Denn die Mbappés und Dembélés kommen nicht mehr zum BVB, wenn sie 20 sind", sagte Watzke und setzte hinterher: "Zu den Bayern aber auch nicht."

Es müsse sich etwas tun im Nachwuchs. "Das ist der Bereich, damit die nächsten Dembélés und Pulisics wieder zum BVB kommen. Uns erwartet eine große Herausforderung." Es soll auf jeden Fall personell aufgerüstet werden.

Wirtschaftlich sieht Watzke den BVB auf gutem Weg. Der Umsatz des abgelaufenen Geschäftsjahres 2016/17 (30.6.) mit mehr als 400 Millionen Euro sei erst für 2019 erwartet worden. Der Gewinn sei mit 8,2 Millionen Euro nicht besonders üppig ausgefallen. Es sei aber auch kein großer Transfer gemacht worden. Die weit über 100 Millionen Euro für Ousmane Dembélé stünden im laufen Geschäftsjahr an. Watzke warnte aber vor zu hohen Erwartungen. Jetzt dürfe man nicht darauf schielen, hohe Gewinne zu machen. Die Wettbewerbsposition hinter Bayern München müsse gestärkt werden.

Finanzchef Thomas Treß erklärte den anwesenden Aktionären die Rahmenbedingungen. "Auch wir müssen marktgerechte Gehälter zahlen", sagte er. "Die Spieler kommen nicht zu uns, weil wir so hübsch in Schwarz-Gelb herumlaufen."

Watzke nimmt Bosz in die Verantwortung

Watzke gab noch einen Einblick in sein persönliches Empfinden. "Ich hatte im Sommer eine Phase, in der mich das alles sehr mitgenommen hat. Derzeit bin ich wieder im Kampfmodus, da werden sich einige noch wundern", betonte der 58-Jährige.

Nach dem 4:4 im Revierderby gegen Schalke 04 am vergangenen Samstag forderte der Klub-Chef nochmals von Trainer Peter Bosz und seinem Team sowie Sportdirektor Michael Zorc, jeden Stein umzudrehen, um die Wende einzuleiten. "Die aktuelle Situation muss ja Gründe haben, und mit Sicherheit sind auch Fehler gemacht worden." Ein Problem in der körperlichen Fitness der BVB-Profis verneinte Watzke ausdrücklich. "Die Daten deuten nicht darauf hin, dass die Mannschaft läuferisch zu wenig gemacht hätte. Das ist ein subjektives Empfinden. Die Zahlen geben das nicht her."

Dennoch hält der BVB am Ziel der direkten Qualifikation für die Champions League fest. "Daran wird nicht gerüttelt", sagte Watzke.