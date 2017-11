Arnold nach Video-Rot ein Spiel gesperrt

Muss gegen Gladbach zuschauen: Maximilian Arnold

Wolfsburgs Trainer Martin Schmidt muss am Sonntag in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach auf Mittelfeldspieler Maximilian Arnold verzichten.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat den 23-Jährigen am Montag nach seiner Roten Karte wegen unsportlichen Verhaltens für ein Spiel gesperrt. Die Niedersachsen haben dem Urteil bereits zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Schiedsrichter Tobias Stieler hatte Arnold bei der 1:2-Niederlage in Augsburg in der 11. Minute zunächst nur die Gelbe Karte gezeigt, "wohl wissend, dass das grenzwertig war", wie er danach versicherte. Deshalb habe er seinen Videoassistenten Tobias Welz in Köln kontaktiert, um sich rückzuversichern.

Nach Ansicht der Szene in der sogenannten "Review-Zone" habe er dann seine Meinung geändert und selbst korrekt auf Rot wegen Notbremse entschieden (11.), sagte Stieler - "nicht der Videoassistent".