Sonderlob von Moyes für Arnautović

Moyes verteilte Sonderlob für Arnautović

Der in den vergangenen Wochen immer wieder kritisierte ÖFB-Teamspieler Marko Arnautović hat am Montag Sonderlob von seinem neuen Trainer David Moyes erhalten. Der West-Ham-Coach bezeichnete die Leistung des Wieners am Freitag in der englischen Fußball-Premier-League gegen Leicester City (1:1) als dessen bisher beste für die Hammers.

"Er hat nicht nur drei oder vier sehr gefährliche Flanken geschlagen, sondern auch die andere Seite des Spiels gemacht. Er hat nach hinten gearbeitet. Er weiß, dass er das machen muss", erklärte Moyes. "Ich würde nicht gegen ihn spielen wollen, wenn er diese Qualität bringt. Wir müssen nur sicherstellen, dass er das aufrechterhält."

Arnautović war im Sommer für die Club-Rekordablöse von 28 Millionen Euro von Stoke City zu West Ham gewechselt. Die hohen Erwartungen hat der 28-Jährige unter Moyes-Vorgänger Slaven Bilić nicht erfüllt. Arnautović wartet noch auf sein erstes Pflichtspieltor für die Londoner. Die nächste Chance gibt es am Mittwoch im wichtigen Auswärtsspiel bei Moyes' Ex-Club Everton.

"Werde immer versuchen hart zu arbeiten"

Nach einer Roten Karte in seinem zweiten Ligaspiel hatte Arnautović drei Partien gesperrt zusehen müssen, danach machte ihm eine Erkrankung zu schaffen. "Ich versuche immer, hart zu arbeiten und stark zurückzukommen. Jetzt bin ich fast da", meinte der ÖFB-Star. "Ich will dem Club und den Fans zeigen, was ich kann."

Die Hammers brauchen Arnautović in guter Verfassung. Mit nur zwei Ligasiegen in 13 Runden liegt West Ham als 18. in der Abstiegszone. Die Stimmung im Upton Park ist für Arnautović dennoch einzigartig. "Ich habe noch nie in einem Stadion gespielt, das lauter ist", meinte der Wiener. "Jedem Spieler würde es gefallen, vor diesen Zuschauern zu spielen."

