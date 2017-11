Matthäus plädiert für Wagner als BVB-Coach

Könnte ein BVB-Trainerkandidat sein: David Wagner

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat sich für David Wagner vom Premier-League-Klub Huddersfield Town als neuen Trainer von Borussia Dortmund und Nachfolger des umstrittenen Peter Bosz ausgesprochen.

"Er kennt die Borussia, er liebt sie, sie ist sein Herzensklub. Wagner hat von 2011 bis 2015 die zweite Mannschaft in Dortmund mit Erfolg trainiert", schrieb Matthäus in seiner "sky"-Kolumne. Wagner habe bei Huddersfield mit dem Aufstieg in die Premier League ohnehin bereits "das Maximale erreicht", erklärte der Weltmeister von 1990.

Auch die Nähe zum früheren BVB-Erfolgscoach Jürgen Klopp spricht laut Matthäus für Coach des englischen Tabellenelften. "Wagner ist Klopps Trauzeuge und bester Freund. Sollte er Ratschläge benötigen, wovon ich aber nicht ausgehe, würde Jürgen ihm sicher behilflich sein."

Matthäus kritisiert Bosz und Aubameyang

Amtsinhaber Bosz traut Matthäus die Wende bei der kriselnden Borussia nicht mehr zu. "Die einzige Erklärung, wieso er weiterhin den BVB trainiert, kann nur der Mangel an optimalen Alternativen sein", so der Ex-Profi.

Momentan seien die Dortmunder "nicht nur psychisch instabil, sondern auch physisch", so Matthäus. "Während die Gegner zulegen, baut der BVB ab."

Zudem habe der Pokalsieger ein "Aubameyang-Problem". Der extrovertierte Stürmer habe den Schalkern mit seiner Gelb-Roten Karte "den nötigen Schub gegeben, den sie für die Aufholjagd gebraucht haben".

Matthäus kritisierte zudem indirekt die falsche Zusammensetzung des Dortmunder Kaders. "Hätte diese Mannschaft richtige Führungsspieler, wäre sie nicht - trotz einer 4:0-Führung im Derby - zum Verlierer des Wochenendes geworden", meinte der 56-Jährige.