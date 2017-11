Dynamo siegt dank Blitz-Start in Düsseldorf

Haris Duljevic erzielte das dritte Tor für Dynamo

Nach einem Horrorstart mit drei Gegentoren in den ersten zehn Minuten hat Fortuna Düsseldorf den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst.

Das Team von Trainer Friedhelm Funkel verlor am 15. Spieltag gegen Dynamo Dresden 1:3 (1:3) und kassierte die erste Heimniederlage der Saison. Die Rheinländer warten nun schon seit vier Ligaspielen auf einen Sieg.

Marco Hartmann (4.), Lucas Röser (5.) und Haris Duljevic (10.) setzten mit ihren Toren ein wichtiges Lebenszeichen bei den abstiegsbedrohten Sachsen. Trotz des ersten Dreiers nach zuletzt fünf Ligaspielen ohne Sieg bleibt die Mannschaft von Uwe Neuhaus aber auf Relegationsrang 16. Die Fortuna, für die Benito Raman traf (31.), liegt auf dem zweiten Platz einen Punkt hinter Spitzenreiter Holstein Kiel (31).

"Das Spiel haben wir in den ersten zehn Minuten verloren. Wenn du dann 0:3 zurückliegst, ist es schwer, zurückzukommen", sagte Funkel bei "Sky" und machte seinem Team vor dem Spitzenspiel in Kiel am Samstag Mut: "Ich bin der Mannschaft überhaupt nicht böse. Das stecken wir weg."

Fortuna verpennt Anfangsphase völlig

Vor 22.602 Zuschauern erlebte Düsseldorf eine Anfangsphase zum Vergessen: Zunächst köpfte Hartmann die aggressiven Gäste nach einem Eckball völlig freistehend in Führung, 107 Sekunden später traf Röser nach einem Ballverlust von Fortuna-Kapitän Oliver Fink von der Strafraumkante in den linken Torwinkel.

Die Hausherren wirkten ob des Spielverlaufs völlig von der Rolle, Duljevic bestrafte die Verwirrung nach tollem Sololauf ebenfalls per Diszanzschuss.

Nur zwei Minuten nach dem neuerlichen Nackenschlag traf Takashi Usami mit einem Volleyschuss nur die Latte (12.), besser zielte dann Raman.

In der Folge verflachte die Partie etwas, Paul Seguin vergab nach dem Seitenwechsel (49.) die große Gelegenheit zum 4:1.