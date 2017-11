Dortmund jagt Sancho-Kumpel

Europaweit begehrt: Angel Gomes

Borussia Dortmund - ein Klub, dessen Strahlkraft trotz sportlicher Misere außergewöhnlich ist. Anders lässt sich nicht erklären, dass selbst die Top-Teams der Premier League große Mühe haben, ihre Top-Talente von einem Wechsel zu den Schwarz-Gelben abzuhalten.

Jüngstes Beispiel: Trotz heftiger Gegenwehr musste Manchester City, trainiert von Pep Guardiola, in Jadon Sancho einen hochveranlagten Nachwuchskicker im vergangenen Sommer nach Deutschland ziehen lassen. Die Perspektive, vor mehr als 80.000 Zuschauern im Signal Iduna Park aufzulaufen, lockte den Youngster in die Bundesliga - nun könnte ein Kumpel des 17-Jährigen folgen.

Wie die "Sun" berichtet, soll der BVB intensiv um den englischen U17-Weltmeister Angel Gomes von Manchester United buhlen. Mehr noch: Trotz namhafter Konkurrenz befinden sich die Westfalen angeblich sogar in der Pole Position.

Der gerade einmal 1,68 Meter große Mittelfeldregisseur Gomes feierte am letzten Spieltag der vergangenen Saison sein Profidebüt für die Red Devils, als er zwei Minuten gegen Crystal Palace mitwirken durfte. Seither lief der Teenager jedoch nur noch für die U18 des Traditionsklubs auf. United-Coach José Mourinho hat in seinem Starensemble derzeit keinen Platz für den Edeltechniker, der im Oktober bei der U17-WM in Indien mit zwei Treffern und einem Assist für Furore gesorgt hatte.

Gomes, Sohn eines Portugiesen und Patenkind von Superstar Nani, soll mit seiner Situation in Old Trafford unzufrieden sein und bereits mit anderen Vereinen wie dem FC Barcelona gesprochen haben. Manchester United will sein Juwel auf keinen Fall verlieren und soll ihm bereits einen unterschriftsreifen Profivertrag vorgelegt haben. Der "Sun" zufolge soll sich das Talent jedoch für den BVB entschieden haben - auch, weil er dort auf seinen Buddy Sancho treffen würde. Erhält die Borussia den Zuschlag?