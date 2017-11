"Kein stabiles Spitzenteam": Ginter formuliert Ziele

Matthias Ginter (l.) will mit Gladbach zu einem Top-Team in der Bundesliga reifen

Nach dem 2:1-Heimsieg gegen Branchenprimus Bayern München steht Borussia Mönchengladbach auf einem Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga, der für die Qualifikation zur Champions League berechtigt. Matthias Ginter will weiter hart arbeiten, um am Ende der Saison die Ziele der Fohlen zu erreichen.

Das vordergründige Ziel ist für den Abwehrspieler eindeutig, "ins internationale Geschäft" zu kommen, so Ginter gegenüber der "Bild": "Ich will Gladbach ein Stück weit besser machen - deshalb bin ich hergekommen." 17 Millionen Euro legte der VfL für den Nationalspieler auf den Tisch, der Borussia Dortmund nach drei Jahren verließ.

Dennoch sieht Matthias Ginter noch Verbesserungspotenzial. Zu unbeständig seien die Leistungen in den vergangenen Wochen gewesen: "Wir sind noch kein stabiles Spitzenteam. Das hat man zuletzt auch nach der 3:0-Führung in Berlin gesehen, da haben wir noch viel zu viel anbrennen lassen. Aber wir werden weiter hart daran arbeiten, um im Lauf der Saison die Spitzen-Mannschaft zu sein, die wir alle werden wollen." Die Mannschaft habe diesen Anspruch.

Gegen die Berliner war Gladbach kurz davor, den Vorsprung noch aus der Hand zu geben. Zwei Gegentreffer ließen die Hauptstädter von einem Punkt-Gewinn träumen, ehe der formstarke Raffael den Treffer zum 4:2-Endstand markierte. Am kommenden Sonntag tritt Borussia Mönchengladbach zum Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg (18:00 Uhr) an.