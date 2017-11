Buffon "Spieler des Jahres" in Serie A

Marek Hamšík, Kalidou Koulibaly und Grande Gigi

Der fast 40-jährige Gianluigi Buffon ist in der italienischen Serie A zum "Spieler des Jahres" (und "Torhüter des Jahres") gewählt worden. Der Keeper von Serienmeister Juventus nahm die Auszeichnung am Montag in Mailand entgegen.

Buffon ist der sechste Juve-Akteur in Folge nach Andrea Pirlo (2012 bis 2014), Carlos Tévez (2015) und Leonardo Bonucci (2016), der mit dieser Trophäe bedacht wurde.

Als bester Trainer im italienischen Oberhaus wurde Napolis Maurizio Sarri ausgezeichnet, als bester Spieler der Serie B Alessio Cragno (Benevento) und als bester Schiedsrichter Nicola Rizzoli. Beste Mannschaft wurde - wenig überraschend - Juventus.

