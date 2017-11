Entscheidung über Heldt-Wechsel vertagt

Horst Heldt wird beim 1. FC Köln gehandelt

Die Entscheidung über die Zukunft von Horst Heldt verzögert sich erneut. Der 1. FC Köln möchte Hannovers Sportdirektor von einem Wechsel an den Rhein überzeugen. Doch 96-Präsident Martin Kind erteilte dem Domstadtklub eine klare Absage.

Am Dienstagvormittag hat es einem "Bild"-Bericht zufolge ein Treffen zwischen Heldt und Kind gegeben. "Wir haben uns ausgetauscht", erzählte Heldt dem Blatt nach dem Meeting.

"Ich habe ihn über das Gespräch mit dem 1. FC Köln informiert und die Situation beschrieben. Natürlich haben wir auch über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gesprochen", erläuterte Heldt weitere Details des Treffens. Der 96-Klubchef Kind hatte dem Werben der Kölner am Sonntag eine deutliche Absage erteilt. "Der Anruf wird sich nicht lohnen", hatte Kind gesagt.

Zuvor hatte es ein Treffen zwischen Heldt und dem Schlusslicht der Bundesliga gegeben. Kind will Heldt allerdings auch nicht für eine Ablöse gehen lassen. "Es ist 1000-prozentig, dass Horst Heldt bleibt. Sein Bleiben ist alternativlos", hatte Kind der "Bild" gesagt.

"Selbstverständlich hat er gesagt, dass er mich behalten will", betonte auch Heldt nach dem Gespräch in Hannover. Eine Entscheidung sei allerdings noch nicht gefallen. "Es gibt noch kein Ergebnis. Wir werden uns erneut zusammensetzen", so Heldt. Der 1. FC Köln muss sich bei der Suche nach einem neuen Geschäftsführer also weiter gedulden.