Bender über BVB-Krise: "Kopf spielt große Rolle"

Trifft auf seine alte Liebe: Sven Bender

Sven Bender wechselte vor der Saison von Borussia Dortmund zu Bayer Leverkusen. Am Samstag kommt es zum Wiedersehen mit seinem ehemaligen Klub, der derzeit tief in der Krise steckt.

"Das ist schwer einzuschätzen. Die Punktausbeute der letzten Wochen ist nicht das, was sie sich vorgestellt haben. Gerade nach diesem starken Saisonstart", schätzte Bender die Situation der Dortmunder im Gespräch mit dem "kicker" ein.

Das Derby gegen Schalke spiegelt für den Ex-Nationalspieler die bisherige Saison der Borussen wider. "Die erste Hälfte im Derby spielen sie sensationell gut und haben das Gefühl, sie können alles in Grund und Boden spielen. Und in der zweiten Hälfte sieht man dann auch, welche Schwächen sie im Moment haben", analysierte der 28-Jährige.

Die "Bild" hatte am Dienstag berichtet, dass der BVB seine Profis zu einem Psychologe schicke, um der Krise entgegenzuwirken. Mit dieser Maßnahme können die Spieler "positive Gedanken" finden, so Bender: "Es scheint so, dass der Kopf eine große Rolle spielt. Aber am Ende muss die Mannschaft das für sich selbst regeln. Da kann dir im Endeffekt auch kein Psychologe helfen."

Einsatz weiter offen

Vor der Partie am Samstag warnt Bender davor, die angeschlagenen Schwarz-Gelben zu unterschätzen: "Dortmund wird auf jeden Fall extrem heiß sein. Die Situation bei ihnen ist sehr, sehr schwer. Da werden sie mit Sicherheit Gas geben."

Doch ob der Silbermedaillengewinner von 2016 im Duell mit seinem ehemaligen Arbeitgeber überhaupt mitwirken kann, ist noch unklar. Ein zweifacher Rippenbruch, den sich Bender im Spiel gegen den FC Augsburg zugezogen hatte, bremste ihn zuletzt aus.

"Sollte ich starke Probleme haben und der Meinung sein, dass es nicht funktioniert, dann geht es halt nicht. Das hat nichts mit meinem Ex-Verein zu tun", stellte Bender klar.