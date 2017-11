Medien: Sané winkt Mega-Vertrag bei City

Leroy Sané brilliert aktuell im Trikot von Manchester City

Manchester City will die herausragenden Leistungen von Nationalspieler Leroy Sané offenbar mit einer satten Gehaltserhöhung belohnen.

Laut "The Sun" plant der unangefochtene Tabellenführer der englischen Premier League, Sanés Wochenlohn von derzeit geradezu mickrigen 60.000 Pfund (rund 67.000 Euro) auf 80.000 Pfund (89.000 Euro) zu erhöhen. Der 21 Jahre alte Offensivspieler würde dann umgerechnet gut 4,6 Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Aktuell ist Sané, der 2016 für 50 Millionen Euro von Schalke 04 auf die Insel wechselte, einer der Geringverdiener im Luxus-Kader der Sky Blues, gehört aber mit seinen wettbewerbsübergreifend acht Saisontoren zu den absoluten Leistungsträgern.

Mit der Gehaltsanpassung dürfte auch eine Vertragsverlängerung einher gehen. Derzeit ist Sané noch bis 2021 an seinen Arbeitgeber gebunden.

Das Boulevard-Blatt zitiert eine anonyme Quelle aus dem City-Umfeld, nach der die Engländer zunächst die Stars Kevin De Bruyne, David Silva und Fernandinho über ihre derzeitige Vertragslaufzeit hinaus an den Klub binden wollten. Erst im Frühjahr sei dann Sané an der Reihe.

"Der Klub will, dass er sich jetzt auf den Fußball konzentiert. Am Saisonende werden die Gespräche geführt", so der Informant.

Neben Sané will City offenbar auch Gabriel Jesus (20) und Raheem Sterling (22) bald neue Kontrakte anbieten. Sie gehören ebenso wie der gebürtige Essener zu den jungen Hoffnungsträgern im Team von Pep Guardiola.