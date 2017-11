Bericht: Klopp wird beim FCB gehandelt

Jürgen Klopp ist seit 2015 Teammanager des FC Liverpool

Jupp Heynckes, Trainer des FC Bayern München, hat zuletzt mehr als deutlich gemacht, dass für ihn zum Saisonende Schluss ist. Die Suche nach dem neuen Chefcoach läuft daher schon jetzt. Doch die Suche ist nicht einfach, schließlich stehen hinter allen drei Kandidaten Fragezeichen.

Laut Angaben der "Sport Bild" hat der FC Bayern München ein Auge auf Jürgen Klopp geworfen. Der ehemalige Dortmunder Coach sitzt in England immerhin nicht allzu fest im Sattel. Beim FC Liverpool steht der 50 Jahre alte Fußballlehrer immer wieder in der Kritik. Derzeit belegt er mit seiner Mannschaft den sechsten Platz in der Premier League und ist damit - Stand jetzt - nicht für das internationale Geschäft qualifiziert.

Klopp genieße beim FC Bayern hingegen größte Wertschätzung. Bereits vor rund neun Jahren war er im Rennen, das Trainer-Amt zu übernehmen. Letztlich entschieden sich die Verantwortlichen in München jedoch für Jürgen Klinsmann - eine Fehleinschätzung der Bayern, die noch heute bereut wird, so das Sport-Magazin.

Der Blick der Bayern-Bosse geht allerdings aber auch in Richtung eines weiteren Ex-Dortmunders. Thomas Tuchel, der schon nach der Entlassung von Carlo Ancelotti als Kandidat an der Säbener Straße galt, ist derzeit ohne Trainer-Job und könnte in das Profil passen.

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge gilt als Befürworter des 44-Jährigen. Allerdings wurde der Ex-BVB-Coach zuletzt auch mit einigen englischen Klubs in Verbindung gebracht. Vor allem beim FC Chelsea gilt er als Kandidat, falls Teammanager Antonio Conte entlassen wird.

Beendet Löw seine DFB-Karriere für den FC Bayern?

Der dritte Wunschkandidat beim deutschen Meister ist kein geringerer als Joachim Löw. Der Bundestrainer steckt derzeit mitten in den Vorbereitungen auf die anstehende Weltmeisterschaft im Juni 2018. In Russland will er mit der DFB-Auswahl den fünften Titel einfahren.

Laut der "Bild"-Zeitung ist es vorstellbar, dass Löw seinen bis 2020 gültigen Vertrag nach der WM in Russland auflösen und 2019 zum FC Bayern München wechseln könnte. Nach Informationen der "Sport Bild" schließt Joachim Löw kategorisch aus, bereits direkt nach der WM zum Rekordmeister zu wechseln.

Schließlich würde er aufgrund des Turniers einen Großteil der Saisonvorbereitung verpassen. Frühestens könnte sich der 57-Jährige dem Bericht zufolge einen Wechsel 2019 vorstellen. Bis dahin müsste der FC Bayern eine Übergangslösung finden.