Meyer vor Vertragsverlängerung bei Schalke?

Max Meyer: Mit neuer Frisur zum neuen Vertrag?

Kommt in der Causa Max Meyer alles anders? Verliert der FC Schalke 04 im kommenden Sommer doch nicht eines seiner größten Talente? Noch vor wenigen Monaten standen die Zeichen zwischen dem 22-Jährigen und den Königsblauen auf Abschied. Doch nun hat sich die Lage verändert. Grund dafür ist möglicherweise ein Schachzug von Domenico Tedesco.

Der neue Schalke-Coach beorderte Meyer von seiner Position hinter den Spitzen deutlich weiter zurück ins defensive Mittelfeld, wo der U21-Europameister seine Laufstärke und seine Ballsicherheit als Aufbauspieler voll ausspielen kann. Anders als noch unter Tedesco-Vorgänger Markus Weinzierl fühlt sich Meyer wieder wohl und spürt das Vertrauen des Übungsleiters.

Dies könnte laut "Sport Bild" sogar so weit führen, dass sich der Mittelfeldspieler umentscheiden und seinen Vertrag, der im kommenden Sommer ausläuft, doch noch verlängern könnte. Noch im Sommer hatte er ein erstes lukratives Angebot (sechs Millionen Euro Jahresgehalt standen laut "Bild" im Raum) abgelehnt und betont, gern regelmäßig international spielen zu wollen.

"Fühle mich so wohl, wie lange nicht mehr"

Nun also die Kehrtwende! "Es herrscht eine Super-Stimmung in der Mannschaft. Der Trainer kann Spieler besser machen. Ich fühle mich so wohl wie schon lange nicht mehr", gab Meyer gegenüber der Sportzeitschrift zu.

Christian Heidel dürften diese Worte gefallen. Schalkes Sportvorstand sind Meyers gute Leistungen in neuer Rolle nicht verborgen geblieben. "Dass es so gut klappt, spricht erstens für Max und zweitens für den Trainer, weil er überhaupt auf die Idee gekommen ist, so ein Projekt zu starten", lobte Heidel gegenüber der "WAZ.

Schon Ende Oktober hatte der Manager betont, dass er sich weiterhin eine Verlängerung mit dem Youngster vorstellen könne. "Stand heute sind wir sehr, sehr zufrieden und er ist zufrieden", sagte er damals, fügte jedoch hinzu: "Was nicht heißt, dass er morgen einen neuen Vertrag unterschreibt."