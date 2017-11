Diego: "Hatte Traumangebot von Bayern"

Diego und die "guten alten Zeiten" mit Werder Bremen

Diego Ribas da Cunha, oder einfach kurz Diego, zählte zwischen 2006 und 2009 zu der goldenen Generation von Werder Bremen, die noch in der Champions League und um den Deutschen Meistertitel spielte. Im Rückblick schaut Diego auf die Tage in Deutschland zurück - und auf eine Offerte aus München.

"Damals hatte ich ein Traumangebot von Bayern München, besser sogar als das von Juventus. Sogar Real Madrid wollte mich, wir haben gesprochen", verriet der Mittelfeldspieler im Interview mit "Sport Bild".

Zu einem Wechsel zum FC Bayern oder Real Madrid kam es nicht. Die Absage an die spanischen Top-Klubs erklärte der mittlerweile 32-Jährige mit finanziellen Argumenten: "Das Angebot war aus meiner Sicht nicht gut, es lag weit unter dem der anderen. So haben wir gar nicht weiter verhandelt."

Das Angebot der Bayern habe er abgelehnt, da er das Gefühl gehabt habe, in Deutschland alles erreicht zu haben. Schließlich wechselte der Brasilianer zu Juventus, wo er eine Saison verbrachte.

Mittlerweile hat es Diego wieder nach Brasilien verschlagen. Dort ist er für Flamengo in Rio de Janeiro aktiv und hat es dank starker Leistungen zurück in die Nationalmannschaft geschafft. Im kommenden Jahr will er mit der Selecao zur WM.

"Diesen Traum will ich mir jetzt noch erfüllen – auch wenn die Konkurrenz unglaublich groß ist." Wann er mal wieder nach Deutschland zurückkehrt? "Hoffentlich im März, dann spielt Deutschland gegen Brasilien, das wäre ein geiles Ding. Deutschland ist ein Teil meines Lebens. Ich liebe dieses Land."

Diegos Herz blutet wegen Werder

Denkt Diego an Deutschland, denkt er automatisch auch an Werder Bremen - "einen großen Klub", so der Mittelfeldspieler: "Darum blutet mein Herz, wenn ich sehe, was mit Werder passiert ist."

Im Fußball sei es "natürlich schwierig, auf lange Zeit gesehen immer das gleich hohe Niveau zu halten". Dennoch könne er sich "nicht erklären, was mit Werder passiert ist. Denn der Klub hat viele gute Spieler verkauft, hatte also Geld. Irgendwo ist dann wohl ein großer Fehler gemacht worden."

Der Brasilianer verfolgt seinen Ex-Klub nach wie vor und sieht Werder eigentlich unter den Top 7 der Liga. Doch aktuell kämpfen die Grün-Weißen als Tabellen-Vorletzter gegen den Abstieg. "Ich hoffe, dass Bremen am Ende in der Bundesliga bleibt und dann Schritt für Schritt wieder zu einem Topklub wird", meinte Diego.