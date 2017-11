Preetz: "Müssen uns Winterspeck anfuttern"

Michael Preetz ist zuversichtlich, dass es mit der Hertha wieder bergauf geht

In der Europa League ausgeschieden, in der Bundesliga nur in der unteren Tabellenhälfte: Für Hertha BSC läuft es diese Saison noch nicht rund. Geschäftsführer Michael Preetz erklärt die Gründe.

"Wir sind in der Liga ein bisschen hinter unserem Plan zurück, auch weil wir in den vergangenen Wochen mit den vielen Spielen und Reisen hoch belastet waren", sagte Preetz der "Sport Bild". Für den 50-Jährigen ist die bislang durchwachsene Hinrunde nur eine logische Konsequenz der Strapazen. "Daher muss man einfach die Ruhe bewahren", forderte der ehemalige Hertha-Profi.

Wie schon viele Vereine zuvor, bekommen auch die Berliner in dieser Saison die Schattenseiten der Mehrfachbelastung zu spüren. In der Bundesliga gewann die Alte Dame nur zwei der letzten acht Partien. Erst am vergangenen Sonntag konnten sich die Hauptstädter mit einem Sieg gegen Köln ein wenig aus der Gefahrenzone befreien.

Trotz angespannter Lage ist Preetz zuversichtlich, dass die Hertha im Laufe der Saison zu alter Stärke zurückfindet. "Wir müssen uns weiterhin Winterspeck anfuttern. In der Rückrunde können wir uns dann auf die Bundesliga und den gewohnten Rhythmus konzentrieren", so der Funktionär.

Mix aus Talent und Erfahrung

Der mit vielen jungen, hochveranlagten Kickern gespickte Kader der Berliner verfügt über viel Potenzial. Trotzdem weiß Preetz, dass es nicht reicht, nur Talente im Team zu haben. Besonders hob er Kapitän Vedad Ibisevic hervor: "Die Jungs funktionieren nur, wenn man erfahrene Spieler wie Vedad hat."

Der Stürmer hat in Preetz' Augen eine Vorbildfunktion für die Hertha-Talente. "Eigentlich müssen die jungen Spieler nur Vedad beobachten und sie wissen, wie man sich als Prof verhalten muss", lobte Preetz den 33-Jährigen.

Für den sportlichen Fortschritt ist es für den Geschäftsführer Sport zudem wichtig, die Leistungsträger an den Verein zu binden. "Wir werden die Mannschaft im Großen und Ganzen halten", kündigte Preetz an. Nur so könne sich die Mannschaft weiter entwickeln.