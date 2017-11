Medien: Köln hat Stöger-Nachfolger im Visier

Beerbt Marco Rose beim 1. FC Köln Peter Stöger?

Trainer Peter Stöger ist beim kriselnden Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln alles andere als unumstritten. Hinter den Kulissen läuft die Nachfolgersuche. Es gibt offenbar bereits einen Favoriten.

Laut "Reviersport" beschäftigen sich die Kölner intensiv mit Marco Rose, derzeit Trainer des österreichischen Erstligisten Red Bull Salzburg. Der frühere Bundesligaprofi des FSV Mainz 05 wechselte erst im Sommer von der A-Jugend der Salzburger zum Profiteam.

Der 41-Jährige gilt als Verfechter des Offensivfußballs. In Mainz arbeitete er unter anerkannten Klasse-Trainern wie Jürgen Klopp und Thomas Tuchel.

Unter seiner Regie verpasste Salzburg in dieser Spielzeit allerdings die Qualifikation für die Champions League. Auch in der heimischen Liga ist der Serienmeister aktuell nur Zweiter hinter Sturm Graz.

Dennoch könnte Rose in Köln den wackelnden Stöger beerben. Dem Erfolgscoach der letzten Jahre setzt eine beispiellose Negativserie zu. Nach 13 Spieltagen stehen die Domstädter mit zwei Punkte da - so schlecht wie kein Team zuvor in der Bundesligageschichte zu diesem Saisonzeitpunkt.

Für Stöger könnte die Partie am Samstag bei Schalke 04 die letzte auf der FC-Bank sein. Die Verantwortlichen sprachen dem Österreicher nach einer Krisensitzung am vergangenen Wochenende nur vorerst das Vertrauen aus.