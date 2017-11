Neymar-Vater äußert sich zu Real-Gerüchten

Wechselt Neymar (li.) in einigen Jahren zu Real Madrid?

Neymar da Silva Santos Júnior - kurz Neymar - hat sich vom brasilianischen Straßenfußball ganz nach oben gearbeitet. Beim FC Santos groß geworden wechselte der Nationalspieler 2013 zum FC Barcelona und wurde schließlich in diesem Jahr mit seinem Transfer zu Paris Saint-Germain zum teuersten Spieler des Planeten.

Immer an der Seite des Superstars: Vater Neymar Santos senior, der die Karriere seines Sohnes mit Argusaugen verfolgt und den vielbeachteten Wechsel zum französischen Spitzenklub einfädelte. Seit rund drei Monaten trägt sein Sohn nun das PSG-Trikot, zeichnete sich in 15 Spielen durch 14 Tore und zehn Vorlagen aus.

Die guten Leistungen des 222-Millionen-Mannes haben bereits das Interesse anderer Top-Klubs geweckt. Real Madrid gilt als heißester Kandidat auf eine Verpflichtung. Der Brasilianer soll laut Medienberichten nicht abgeneigt sein. Nun hat sich Neymars Vater zu den Gerüchten geäußert.

"Man kann so etwas nie ausschließen, weil sich im Fußball die Dinge schnell ändern", sagte Neymar senior gegenüber "Fox Sports" und fügte relativierend an: "Ich kann nicht über Verhandlungen sprechen, die vielleicht erst in fünf oder sechs Jahren stattfinden." Sein Sohn sei gerade erst in Paris angekommen und habe einen langfristigen Vertrag bis 2022 unterschrieben. Aussagen, die nicht nach einem schnellen Wechsel klingen.