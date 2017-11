Der Nächste, bitte! Wolf als BVB-Coach gehandelt

Sitzt Hannes Wolf bald auf der Bank des BVB?

Stuttgarts Trainer Hannes Wolf ist angeblich ein Kandidat für die Nachfolge des umstrittenen Dortmund-Coaches Peter Bosz. Der ehemalige Dortmunder Wolf kennt sich beim BVB bestens aus.

Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, ist Wolf zusammen mit Julian Nagelsmann von der TSG Hoffenheim einer von zwei Wunschkandidaten. Beide seien jung, innovativ und erfolgshungrig und würden deswegen gut zu den Dortmundern passen. Wolf kommt zudem seine BVB-Vergangenheit zugute. Zwischen 2009 und 2016 arbeitete er als Jugendcoach bei den Schwarz-Gelben, bevor er 2016 als Chefcoach zum VfB wechselte.

Der BVB würde nach der eventuellen Entlassung von Peter Bosz gerne direkt mit einem neuen Cheftrainer arbeiten, die Verträge von Wolf und Nagelsmann bei ihren Vereinen laufen allerdings noch bis 2019 und bis 2021. Dementsprechend müsste Dortmund wohl bis zur Sommerpause warten, um anschließend einen der Trainer mit einer Ablöse aus dem laufenden Kontrakt zu kaufen.

Welcher Trainer interimsweise für Bosz übernehmen könnte, ist unklar. Gehandelt werden dem Bericht zufolge die erfahrenen Armin Veh, Bruno Labbadia oder das Duo Bernd Storck und Andreas Möller. Noch ist Bosz aber im Amt. Selbst nach dem spektakulären 4:4-Unentschieden im Revierderby gegen den FC Schalke hielten die Verantwortlichen am Niederländer fest. Am kommenden Samstag spielt der BVB in Leverkusen, eine Niederlage darf sich Bosz mit seinem Team dann wohl nicht mehr erlauben.