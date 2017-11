Van der Vaart junior wird vom DFB gefördert

Damian begleitete seinen berühmten Vater 2008 bereits auf den Rasen von Real Madrid

Der elfjährige Sohn des ehemaligen HSV-Stars Rafael van der Vaart und dessen Ex-Frau Sylvie Meis startet in Hamburg durch. In der Hansestadt zählt er zu den größten Nachwuchstalenten.

Damian van der Vaart habe im September bei einem DFB-Sichtungstraining in Rugenbergen teilgenommen, berichtet die "Bild". 80 von 250 Kindern wurden ausgewählt und dürfen nun einmal die Woche an einem Sondertraining an den DFB-Stützpunkten teilnehmen. Der elf Jahre alte Damian gehört zu den Auserwählten, die nun vom DFB gefördert werden. Neben dem DFB-Training spielt van der Vaart junior in der D-Jugend des SC Victoria in Hamburg.

"Damian ist mit einer leichtfüßigen Ballbehandlung aufgefallen. Zudem hat er eine besondere Sichtweise für seine Mitspieler gezeigt, er hat die Fähigkeit, diese in der Tiefe freizuspielen", erklärte der DFB-Stützpunktkoordinator Stephan Kerber gegenüber der "Gala". "Damian hat den Platz nicht wegen seines berühmten Vaters bekommen, er hat ihn sich selber erarbeitet."

Papa Rafael van der Vaart, der aktuell in Norwegen beim FC Midtjylland in Dänemark unter Vertrag steht, freut sich für seinen Sohn. "Natürlich bin ich stolz auf ihn. Wir sollten den Ball aber flach halten und den Jungen nicht unter Druck setzen", sagte er der "Bild".