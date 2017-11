Salah: Das ist Liverpools neuer Held

Mohamed Salah hat sich nach seinem Wechsel zum FC Liverpool in den Fokus gespielt

An der Spitze der Premier-League-Torschützenliste tummeln sich einige der beste Stürmer im Weltfußball – von Harry Kane über Sergio Agüero bis hin zu Romelu Lukaku. Klangvolle Namen, Superstars in einer der besten Ligen auf diesem Planeten. Dazwischen befindet sich ein relativer Nobody: Mohamed Salah vom FC Liverpool. Wer ist der neue Held von der Anfield Road?

Eingefleischten Fußball-Experten ist der Mohamed Salah schon länger ein Begriff. Doch der überragende Saisonstart des quirligen Flügelstürmers bei den Reds hebt ihn auf einmal in ganz neue Sphären.

Die Fans an der Anfield Road vergöttern den scheuen Ägypter, der perfekt in Jürgen Klopps offensives Spielsystem passt und mit seinen zehn Treffern in 13 Einsätzen mittlerweile als einer der Favoriten auf die Torjägerkrone der Premier League gilt.

Kaum jemand hätte so eine Leistungsexplosion von dem 25-Jährigen erwartet, denn sein erstes Stelldichein in England lief alles andere als optimal.

2014 fiel Salah bei Chelsea durch

José Mourinho holte den Rechtsaußen 2014 vom FC Basel nach Chelsea, wo der damals 21-Jährige sich allerdings nicht durchsetzen konnte. Er wurde schnell nach Italien verliehen, zuerst zum AC Florenz, dann zur AS Rom.

Die Römer sahen schnell Salahs Talent und zogen direkt ihre Kaufoption. In der Serie A entwickelte sich Salah zu einem Spieler von internationaler Spitzenklasse.

"Meine Jahre in Italien haben mir sehr gut getan, ich habe mich dort sehr gut entwickelt", weiß Salah, der vor dieser Saison für rund 40 Millionen nach Liverpool wechselte. "Ich habe für einige große Klubs gespielt und mit dieser Erfahrung kann ich heute punkten."

Jürgen Klopp kommen Salahs anfängliche Schwierigkeiten bei Chelsea heute zugute. "Wenn er damals schon so stark gewesen wäre wie heute, dann würde er wahrscheinlich jetzt nicht bei uns spielen", sagt der Trainer des Tabellensechsten. "Er war damals noch sehr jung und da ist es nicht unüblich, dass man sich nicht sofort bei einem großen Verein durchsetzen kann."

Salah sieht seine Erfahrung ebenfalls als entscheidenden Faktor für seine Leistungssteigerung. "Ich war bei Chelsea noch ein halbes Kind, gerade mal 20 oder 21 Jahre alt", erinnert sich der Ägypter. "Heute bin ich ein ganz anderer Spieler und Mensch. Und fußballerisch habe ich ein neues Level erreicht."

Speerspitze in Liverpools beweglicher Offensive

Salahs größte Stärken sind sein starker Antritt und sein hohes Spieltempo. In seiner letzten Saison bei der Roma stellte er mit 19 Treffern schon unter Beweis, dass er neben seiner Geschwindigkeit auch enorme Torgefahr ausstrahlt.

Liverpool verfügt mit Roberto Firmino, Philippe Coutinho und Sadio Mané über sehr bewegliche, schnelle Offensiv-Kräfte. In dieses Gefüge hat sich Salah perfekt integriert.

"Vor der Saison wollten wir vorne noch schneller werden", verrät Klopp die Gründe für Salahs Verpflichtung im Sommer. "Er passt sehr gut bei uns hinein, vor allem weil er vor dem Tor sicher und kaltschnäuzig ist."

Ein Karriere wie ein modernes Fußball-Märchen

Für Salah ist sein Aufstieg in Liverpool das jüngste Kapitel in einem echten Fußball-Märchen. Er lernte das Kicken in seiner ägyptischen Heimat auf einem Beton-Platz. Damals musste er fünf verschiedene Busse nehmen, um überhaupt zum Training zu kommen.

2012 entdeckten ihn Basler Scouts bei einem Benefiz-Spiel für die Opfer der Stadion-Katastrophe in Port Said und luden das Talent zu einem Probetraining in die Schweiz ein. Der Rest ist Geschichte.

Ägypten schaffte dank Salah zuletzt erstmals nach 28 Jahren die Qualifikation für die WM 2018. Aufgrund seines Siegtreffers im entscheidenden Quali-Spiel gegen die Republik Kongo offerierte ihm ein Industrieller eine Luxus-Villa als Dank. Doch der bescheide Stürmer lehnte ab. Den Gegenwert des Hauses ließ er lieber für wohltätige Zwecke spenden.

Bescheidener Volksheld, führender Torjäger in der Premier League – mehr geht kaum, sollte man meinen. Doch Salah sieht das anders. "Ich bin nach Liverpool gekommen um Titel zu gewinnen", sagt der Ägypter bestimmt. "Das ist ein großer Klub mit tollen Fans und wir wollen in den kommenden Jahren für Furore sorgen." Das macht Mohamed Salah auf jeden Fall jetzt schon.

