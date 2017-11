Werder an Gladbachs Herrmann interessiert

Patrick Herrmann soll angeblich im Fokus des SV Werder stehen

Werder Bremen ist fleißig auf der Suche nach Verstärkungen für die Offensive. Mickrige acht Tore haben die Hanseaten in der aktuellen Spielzeit bislang erst erzählt. Als möglicher Kandidat für den Angriff gilt Patrick Herrmann von Borussia Mönchengladbach.

Nach einem Kreuzbandriss und einem Syndesmosebandriss in den letzten rund zwei Jahren ist der 26-Jährige nicht mehr erste Wahl innerhalb der Fohlenelf. Unter Dieter Hecking kam er in dieser Saison in elf Spielen nur selten über die volle Distanz zum Zug.

"Wenn man kaum Einsatzzeiten bekommt, mal zehn Minuten rein darf, dann wieder mal zwei Spiele gar nicht spielt - dann ist das natürlich extrem frustrierend", erklärte Herrmann kürzlich gegenüber dem "Express" und fügte hinzu: "Da bin ich Sportler genug, dass ich sagen möchte, ich will öfters spielen." Solch eine Situation ziehe ihn runter: "Das reicht bis in Privatleben."

"Man muss eben schauen"

2019 läuft der Vertrag des Mannes aus der Borussia-Jugend aus. Da kommt das Interesse der Bremer, über das der "Express" berichtet, nicht ganz ungelegen. Max Eberl erteilte möglichen Wechselabsichten keine klare Absage, betonte jedoch gegenüber der "Rheinischen Post": "Das Thema kommt nicht von uns. Patrick ist unser Eigengewächs, auf das wir sehr stolz sind."

Trotz allem gelte auch für Herrmann das Leistungsprinzip, so Eberl weiter. "Wie und ob es über 2019 hinaus weitergeht, werden wir in der Rückrunde bis zum Sommer besprechen", erklärte der Sportdirektor. Herrmann stieß ins gleiche Horn: "Es ist keineswegs so, dass ich unbedingt weg will, im Gegenteil. Aber man muss eben schauen, wie es sich entwickelt für mich. Wir werden darüber in Ruhe reden mit Borussia."

Werders kann sich also durchaus Hoffnungen machen, den 26-Jährigen im Winter zu verpflichten oder zumindest auszuleihen. SVW-Sportchef Frank Baumann äußerte sich bislang nicht konkret zu den Gerüchten, sondern wich gegenüber der "DeichStube" aus: "Mit welchen Spielern wir wie verfahren und auf welchen Positionen wir noch tätig werden, möchte ich nicht sagen."