"Ausfallzeit überschaubar": Kreuzer fehlt SGD

Pause für Außenspieler Niklas Kreuzer

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden muss weiterhin auf Außenspieler Niklas Kreuzer verzichten.

Der 24-Jährige erlitt eine Adduktorenzerrung und wird damit das Heimspiel am kommenden Sonntag (13:30 Uhr) gegen Erzgebirge Aue verpassen.

Kreuzer hatte schon am Montag beim 3:1-Sieg bei Fortuna Düsseldorf gefehlt. Wann er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann, soll in der kommenden Woche entschieden werden.

"Ich bin mir sicher, dass Niklas darauf gebrannt hätte, die Mannschaft am Sonntag im Sachsenderby zu unterstützen", sagte Dynamo-Coach Uwe Neuhaus: "Das Positive an der Diagnose ist, dass seine Ausfallzeit überschaubar ist und er in absehbarer Zeit wieder ins Training einsteigen kann."