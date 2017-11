WM-Auslosung: FIFA bestreitet Einflussnahme

Die Gruppenauslosung zur WM 2018 soll laut FIFA vollkommen rechtens verlaufen

Vor der Auslosung der WM-Gruppen in Russland hat sich die FIFA gegen Gerüchte einer Beeinflussung der Ziehung gewehrt. Die Auslosung "ist komplett zufällig", sagte Chris Unger, Wettbewerbsleiter der FIFA, im Staatlichen Kremlpalast in Moskau. Es gebe keine "vorgewärmten" Kugeln.

Im Herzen der russischen Machtzentrale werden an diesem Freitag die WM-Gruppen ermittelt. Bei der Auslosung stecken die Länder-Namen in kleinen Kugeln.

Unger sagte, er habe schon an Gruppen-Ziehungen zu den Weltmeisterschaften in Südafrika und Brasilien teilgenommen. "Ich kann Sie auf die Bühne einladen, und Sie können sich selbst überzeugen, dass es Bälle mit verschiedenen Farben gibt, aber sonst unterscheiden sie sich nicht", sagte Unger vor Journalisten. "Sie sind gleich in Größe und Temperatur."