Löw zum FC Bayern? Bierhoff wiegelt ab

Oliver Bierhoff glaubt nicht an einen Wechsel von Joachim Löw zum FC Bayern

Wer zur kommenden Saison das Ruder beim FC Bayern München übernimmt, ist eine der Fragen, die Fans und Verantwortliche des deutschen Fußball-Rekordmeisters wohl noch einige Wochen auf Trab halten wird. Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff ist überzeugt davon, dass Joachim Löw den Posten nicht übernehmen wird.

"Ich gehe nicht davon aus, dass er uns verlässt. Und so leicht will ich ihn nicht hergeben", sagte Bierhoff am Rande eines Spielanalysekongresses der DFB-Akademie in Frankfurt dem "kicker". "Außerdem merke ich", ergänzte der Ex-Profi, "dass er bei uns sehr viel Spaß hat".

Es gebe "keinerlei Anzeichen" für einen vorzeitigen Abschied Löws, der noch bis nach der Europameisterschaft 2020 beim Deutschen Fußball-Bund unter Vertrag steht. "Gerade jetzt nach dem Confed-Cup kam mit den neuen Spielern eine neue Inspiration", will Bierhoff das Argument der "Amtsmüdigkeit" nicht gelten lassen.

Seit Wochen wird munter über die Nachfolge von Jupp Heynckes, der seinen Rücktritt zum Saisonende angekündigt hat, spekuliert. Löw ist dabei nur einer von vielen Namen, die immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht werden. Auch Jürgen Klopp, Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, Ralph Hasenhüttl, Luis Enrique, Lucien Farve und viele andere wurden diesbezüglich mehrfach genannt.